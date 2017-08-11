Аналитики назвали главные правила жизни в Facebook и Instagram

2. Мобильный опыт в первую очередь. Мобильные пользователи потребляют все больше видео и тяжелого контента, поэтому за ними будущее. В следующие пять лет 75% мобильного трафика будет составлять видео (сейчас – 50%).Видео для мобильных приложений должно подходить по формату, длине, хорошо просматриваться без звука и вовлекать яркими визуальными решениями.

3. Видео становится все длиннее. Ролики длиной более 90 секунд распространяются в среднем на 30% больше. При этом продолжительность вирусных видео также растет.

4. Собирайте новости через аудиторию. Многие издатели экспериментируют с группами в Facebook, что представляет собой уникальную возможность для сбора новостей. Там они проводят опросы, добиваются обратной связи, собирают контент. Например, у Washington Post есть группа PostThis, где читатели могут задавать журналистам вопросы об их материалах. "Не нужно тратить деньги на Facebook, чтобы добиться успеха. Органически в ленте новостей хороший контент будет распространяться сам", – говорит Элкинс-Уильямс.