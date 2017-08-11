Аналитики назвали главные правила жизни в Facebook и Instagram

Аналитики из ирландской компании по анализу медиатрендов NewsWhip опубликовали рекомендации для успешного ведения страниц в Facebook и Instagram.
Так, для Facebook она выдели четыре главных правила:
1. Контент должен быть общедоступным. Соцсетью пользуется 2 млрд человек, которые потребляют контент в своей ленте новостей. Фактически, по словам главы американского подразделения Facebook по взаимодействию с газетами Питера Элкинса-Уильямса, в неделю пользователям доступно 473 млн уникальных ссылок. Кроме того, 40% времени видеопросмотра приходит от людей, которые увидели ролик в результате перепоста.
2. Мобильный опыт в первую очередь. Мобильные пользователи потребляют все больше видео и тяжелого контента, поэтому за ними будущее. В следующие пять лет 75% мобильного трафика будет составлять видео (сейчас – 50%).Видео для мобильных приложений должно подходить по формату, длине, хорошо просматриваться без звука и вовлекать яркими визуальными решениями.
3. Видео становится все длиннее. Ролики длиной более 90 секунд распространяются в среднем на 30% больше. При этом продолжительность вирусных видео также растет.
4. Собирайте новости через аудиторию. Многие издатели экспериментируют с группами в Facebook, что представляет собой уникальную возможность для сбора новостей. Там они проводят опросы, добиваются обратной связи, собирают контент. Например, у Washington Post есть группа PostThis, где читатели могут задавать журналистам вопросы об их материалах. "Не нужно тратить деньги на Facebook, чтобы добиться успеха. Органически в ленте новостей хороший контент будет распространяться сам", – говорит Элкинс-Уильямс.
Также аналитики выделили четыре правила и для Instagram:
1. Ищите контент с помощью геолокаций. По словам главы новостных и издательских партнерств в Instagram Лилы Кинг, для сбора данных о каком-либо событии лучше всего использовать места в закладке Explore. "Мы уже видели, как INSIDER travel превращает пользовательский контент в Instagram в вирусный ролики на Facebook", – отмечают аналитики.
2. Ищите контент, создав фейковый тематический аккаунт. Учетная запись, фильтрующая конкретных людей, показывает гораздо более полезную ленту. А такой аккаунт поможет найти контент от «нишевых» пользователей, а не только влиятельных блогеров.
3. Распространяйте контент: четко указывайте ваше местоположение. Если вы сообщаете о некоем событии, а особенно если ведете репортаж, постарайтесь указать как можно более точное место. Тогда сообщение попадет не только к тем, кто находится там, но и к пользователям ближайшего города и региона.
4. Создавайте разноформатный контент. Чтобы увеличить шансы попадания контента в Explore, стоит попробовать разные виды постов – фото, видео, истории, прямые трансляции. Для каждого формата найдется свое место.
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