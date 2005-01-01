Аналитики: как обстоят дела с рынком видеорекламы в соцсетях

Около половины пользователей соцсетей в возрасте от 18 до 24 хотели бы видеть ТВ-шоу на платформах вроде Facebook, Instagram, YouTube и прочих. Об этом свидетельствует анализ сервиса цифровых исследований eMarketer.

Аналитики также отмечают, что с появлением функции IGTV на площадке Instagram, которая теперь позволяет размещать длительные ролики в соцсети, объемные видео стали еще более популярным контентом в сети.

Сегодня в Instagram, Facebook, Snapchat и Twitter создаются собственные шоу, напоминающие телевизионные. К примеру, популярный бьюти-блогер Худа Каттан даже запустила эксклюзивно на Facebook свое реалити-шоу Huda Boss. Программа не представлена больше ни на каких площадках, поэтому просмотры у каждого из эпизодов достигают нескольких миллионов.