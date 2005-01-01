ТЕЛЕКРИТИКА

Аналитики: как обстоят дела с рынком видеорекламы в соцсетях

Бизнес

По результатам исследования eMarketer, Facebook теряет молодую аудиторию, которая, в свою очередь, хотела бы иметь возможность просматривать телевизионный контент на платформах социальных сетей.


Около половины пользователей соцсетей в возрасте от 18 до 24 хотели бы видеть ТВ-шоу на платформах вроде Facebook, Instagram, YouTube и прочих. Об этом свидетельствует анализ сервиса цифровых исследований eMarketer.

Аналитики также отмечают, что с появлением функции IGTV на площадке Instagram, которая теперь позволяет размещать длительные ролики в соцсети, объемные видео стали еще более популярным контентом в сети.

Сегодня в Instagram, Facebook, Snapchat и Twitter создаются собственные шоу, напоминающие телевизионные. К примеру, популярный  бьюти-блогер Худа Каттан даже запустила  эксклюзивно на Facebook свое реалити-шоу Huda Boss. Программа не представлена больше ни на каких площадках, поэтому просмотры у каждого из эпизодов достигают нескольких миллионов.

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Некоторые маркетологи сегодня продолжают эксперементировать с in-stream ads, короткими рекламными видеороликами, которые воспроизводятся до начала показа основного видео. Также популярными остаются pre-roll и mid-roll рекламы, которые появляются перед видео или в середине него.

Однако не стоит забывать и о старом добром продакт-плейсменте, к которому зрители ТВ давно привыкли и который используются непосредственно внутри основного видео-контента в сети.

Аналитики убеждены, что с приходом популярности длительных видео в сети, маркетологам придется подстраиваться под новые реалии. К примеру, бренды могут активнее спонсировать крупные шоу в соцсетях, вместо того, чтобы заниматься таргетированной рекламой и считать «клики» по промоакциям.

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