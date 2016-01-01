АМКУ требует от «Интернет Ассоциации Украины» информацию об УПУ

Антимонопольный комитет Украины требует от «Интернет Ассоциации Украины» (ИнАУ) предоставить информацию, касающуюся ситуации, которая сложилась вокруг ретрансляции телеканалов в сетях различных кабельных операторов. Соответствующее письмо ведомства размещено на сайте ИнАУ.

В частности, АМКУ требует предоставить информацию о том, организовывала или участвовала ли ассоциация в совещаниях, конференциях, круглых столах и других мероприятиях, посвященных вопросу введения платы за распространение каналов украинскими медиагруппами для операторов.

Также ИнАУ должна предоставить копии обращений или жалоб, адресованных госорганам и т.д. по поводу введения платы для провайдеров за ретрансляцию телеканалов медиагрупп, и копии ответов на них; а также другую информацию, которую ассоциация "считает нужным сообщить комитету".