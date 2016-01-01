АМКУ требует от «Интернет Ассоциации Украины» информацию об УПУ

Антимонопольный комитет Украины требует от «Интернет Ассоциации Украины» (ИнАУ) предоставить информацию, касающуюся ситуации, которая сложилась вокруг ретрансляции телеканалов в сетях различных кабельных операторов. Соответствующее письмо ведомства размещено на сайте ИнАУ.
В частности, АМКУ требует предоставить информацию о том, организовывала или участвовала ли ассоциация в совещаниях, конференциях, круглых столах и других мероприятиях, посвященных вопросу введения платы за распространение каналов украинскими медиагруппами для операторов.
Также ИнАУ должна предоставить копии обращений или жалоб, адресованных госорганам и т.д. по поводу введения платы для провайдеров за ретрансляцию телеканалов медиагрупп, и копии ответов на них; а также другую информацию, которую ассоциация "считает нужным сообщить комитету".
Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон, кардинально меняющий взаимоотношения между каналами и провайдерами. Если до сих пор крупнейшие каналы входили в «Универсальную программную услугу» (так называемый «социальный пакет» – самый дешевый пакет каналов у операторов), и стороны не выплачивали друг другу роялти, то с 1 января каналы должны получать отчисления за трансляцию их сигнала в пакетах кабельного ТВ.
В конце декабря 2016 года АМКУ начал разбираться, существуют ли на данный момент нарушения антиконкурентного законодательства рядом медиагрупп и кабельных операторов. Такая необходимость возникла сразу после внесения изменений в закон «О телевидении и радиовещании», касающихся формирования УПУ.
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