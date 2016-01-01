АМКУ проверяет деятельность каналов и провайдеров в рамках сокращения УПУ

Антимонопольный комитет Украины разбирается, существуют ли на данный момент нарушения антиконкурентного законодательства рядом медиагрупп и кабельных операторов, сообщаетпресс-служба ведомства.

В АМКУ поясняют, что такая необходимость возникла сразу после внесения изменений в закон «О телевидении и радиовещании», касающихся формирования универсальной программной услуги (так называемого «социального пакета»). Так, с 1 января в УПУ будут входить не все общенациональные телеканалы четырех медиагрупп, которые провайдеры обязаны ретранслировать, а лишь государственные телеканалы, телеканалы общественного вещания и местные каналы.

"Антимонопольный комитет считает, что должны существовать прозрачные проконкурентные коммерческие условия, экономически обоснованная модель определения стоимости продукта, который предлагается медиагруппами к продаже; отсутствие навязывания дополнительных обязательств, которые не касаются предмета соглашений", - говорят в ведомстве.

Кроме того, АМКУ исследует принципы пакетирования как медиагруппами своего продукта операторам, так и операторами кабельного ТВ конечным потребителям, факт дискриминационности / недискриминационности внедрения платы за ретрансляцию телеканалов исключительно в кабельных сетях провайдеров программной услуги (учитывая отсутствие платы за эфир и спутник).

В случае если будут выявлены нарушения, АМКУ откроет соответствующие дела и применит к нарушителям санкции.

Подробнее о том, как по новому закону кабельщики будут платить телеканалам за контент, читайте в нашем материале.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения по формированию универсальной программной услуги в начале октября, а президент подписал документ в начале ноября.