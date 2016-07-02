Американский медиахолдинг Meredith предложил купить Time Inc.

Американский медиахолдинг Meredith Corporation объявил крупнейшему в США издателю журналов Time Inc. (более 150 изданий, среди которых - Sports Illustrated, People, TIME, In Style, Money, Fortune и др.) о заинтересованности в слиянии с ним, сообщает RNS.

По информации источников агентства Bloomberg, в январе совет директоров Time Inc. проведет заседание, чтобы решить, какой ответ дать Meredith.

Таким образом, Meredith возвращается к идее, от которой отказалась почти четыре года назад: в феврале 2013-го медиахолдинг и Time Warner, владеющая Time Inc., вели переговоры о продаже Time Inc., однако тогда переговоры не привели к сделке.

Как известно, Time Inc. основана в 1922 году. Кроме журналов, компании также принадлежит около около 60 порталов и интернет-изданий (MyRecipes, TheSnug, HelloGiggles, MIMI и др.). В сентябре пост генерального директора и президента медиакорпорации занял Рич Баттиста.

Фото: flickr.com / Robert Scoble