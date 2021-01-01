ТЕЛЕКРИТИКА

Американские аналитики объявили сезон повышенного спроса на телевизоры

Бизнес

По оценке Nielsen’s National Television Household Universe, в новом телесезоне (2018-2019) количество телевизоров в американских домохозяйствах вырастет на 300 тыс. по сравнению с показателями прошлого сезона.


Сейчас телевизоры в наличии в 119 млн американских домохозяйств, и это число продолжит расти.

Так, доля домохозяйств в США с телевизорами, представляющими доступ к кабельному, потоковому или эфирному телевидению, составит 96%.

Также аналитики из Nielsen’s ожидают, что количество американских телезрителей в возрасте от 2 лет в 2018-2019 годах вырастет на 0,3% и составит 305,4 млн. Это примерно 93% от общего числа населения США.

Однако, несмотря на рост данных показателей, рейтинг телепрограмм, как ожидается, будет по-прежнему снижаться.

Напомним, в июне мы писали о том, что, по прогнозам аналитиков, мобильная реклама вытеснит телевизионную к 2021 году.


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