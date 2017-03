Американка создала игру о распространении фейков в интернете

В интернете появилась браузерная игра под названием Fake It To Make It, которая дает возможность игроку возглавить интернет-издание и зарабатывать на фейковых новостях, сообщает издание Kotaku.

По словам создательницы игры Аманды Уорнер, ее вдохновила история македонских подростков, заработавших $60 тыс. на создании фейковых сообщений о президентских выборах в США.

Суть игры состоит в том, чтобы создавать или копировать сенсационные новости, публиковать их в своем интернет-издании, продвигать их в интернете и зарабатывать деньги. В игре предусмотрена система, отслеживающая новостные тенденции и социально значимые события. Также она учитывает важность ключевых слов, SEO-оптимизацию и другие элементы, определяющие популярность новости.

Как отмечает Уорнер, все это кажется настолько аутентичным, что игру даже можно было бы использовать в качестве учебного инструмента. ​"Надеюсь, что сделаю игроков более осведомленными о том, как и почему создаются и распространяются ложные новости, в результате чего они будут более скептически относиться к тому, с чем столкнуться в будущем. В целом, я думаю, что лучшее понимание того, как и почему мы манипулируем другими ради прибыли или власти, является ценным знанием", - говорит она.

Ознакомиться с игрой можно здесь.