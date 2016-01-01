Amazon запустит бесплатную версию видеосервиса Prime

Компания Amazon работает над бесплатной версией своего сервиса легального стриминга видео Prime. Об этом пишет издание AdAge со ссылкой на источники, знакомые с планами корпорации.

По их информации, в настоящее время Amazon ведет переговоры с киностудиями, телесетями и другими медиакомпаниями о том, чтобы те поставляли контент для проекта.

За новую версию Prime вместо зрителей платить будут рекламодатели, то есть абоненты ничего платить не будут, зато будут видеть рекламу. Тогда как в платной версии Amazon Prime, подписка на которую составляет $99 в год, рекламы практически нет.

По словам одного из источников, Amazon рассматривает возможность предоставления создателям контента собственных потоков, а также возможность распределения дохода от рекламы в обмен на определенное количество часов того или иного контента в неделю.

По мнению экспертов, новый подход даст дополнительные преимущества для маркетологов. Поскольку их аудитория постепенно уходит с телевидения, а платные стриминговые сервисы, как правило, не размещают рекламу. Как следствие, маркетологи не могли использовать этот канал взаимодействия с аудиторией. Кроме того, это еще больше усилит конкуренцию на рынке.

Напомним, в конце 2016 года Amazon Prime Video запустился в Украине. Первые полгода для украинских пользователей стоимость месячной подписки составляла 2,99 евро, а после окончания этого периода цена возросла до 5,99 евро.