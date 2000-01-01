ТЕЛЕКРИТИКА

Amazon выявила в своих рядах взяточников и предателей

Бизнес

Компания Amazon начала расследование против сотрудников, которые “сливали” данные конкурентам. Об этом сообщает Wall Street Journal.


По данным источника, сотрудники Amazon делились конфиденциальной информацией о работе интернет-магазина со сторонними компаниями. Так, “сливались” данные о системе подбора наименований товаров, о принципе оценке продукции и о том, как эффективно продвигать товары на сайте.

Также недобросовестные работники раскрывали подробности своего участия в “темных делишках” компании. Стало известно, к примеру, что за удаление одного негативного комментария сотрудники в Китае получали по $300. А за восстановление удаленных аккаунтов брались взятки, которые могли достигать $2000.

В Amazon заявили о начале расследования против злостных нарушителей кодекса компании в представительствах компании по всему миру.

Напомним, ранее в этом месяце рыночная стоимость компании Amazon превысила $1 трлн .Таким образом интернет-ритейлер стал третьим в истории бизнесом, который достиг таких показателей.

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