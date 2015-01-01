Amazon покажет зрителям «КиноКухню» компании Film.ua

Во время телерынка MIPTV 2017, проходившего в Каннах со 2 по 6 апреля, Amazon пополнил свою библиотеку диджитал-проектом «КиноКухня» (2015) - циклом коротких роликов о кулинарных рецептах из мировых киношедевров, производство Film.ua Group, сообщает пресс-служба продакшена.

«КиноКухня» – пятый проект дистрибуции группы, приобретенный Amazon для своих подписчиков в США и Канаде. "Мы и дальше планируем размещать свой контент в библиотеках крупнейших диджитал-платформ. Уже в ближайшее время наши проекты появятся на iTunes – мы пришли к такой договоренности во время встречи на MIPTV", - отмечает менеджер по TV и диджитал-продажам Татьяна Шершнева, уточнив, что подробности этих договоренностей компания сообщит позже.

Напомним, в библиотеке Amazon Prime - два сезона детективного сериала «Нюхач», полнометражная военная драма «Незламна», мелодрама «Красная королева» и цикл коротких фолк-роликов «Спадок». «Красная королева» вошла в топ-100 просмотров видео на платформе в июле 2016 года, а «Незламна» – в январе-феврале 2017-го.