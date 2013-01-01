Amazon готова выкупить кинотеатры Landmark

Компания Джеффа Безоса не единственный претендент на Landmark Theatres, ближайшие соперники Amazon – бизнесмены Марк Кьюбан и Тод Вегнер. Окончательного решения по продаже сети кинотеатров еще не принято, поэтому переговоры могут принять неожиданный оборот.

Ранее на Landmark Theatres «покушался» Netflix, однако сделке не суждено было состояться – стриминговый сервис не согласился платить компании баснословные деньги.

Для Amazon покупка сети кинотеатров была бы неплохим расширением бизнеса, учитывая, что сегодня компания владеет киностудией, музыкальным сервисом и телевизионной студией.

Сеть Landmark Theatres была основана в 1974 году. Она насчитывает около 50 кинотеатров в разных штатах США, ей принадлежит более 250 экранов на 27 рынках.

Напомним, в прошлом месяце президент США в целой серии твитов заявил, что газета The Washington Post (которую он обозвал Amazon Washington Post), с 2013 года принадлежащая Джеффу Безосу, «просто спятила» и ополчилась против Трампа в отместку за новые налоговые законопроекты.