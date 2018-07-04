Алла Шорина покинула медиахолдинг CO-OP Media

«Одиночное плавание имеет свои преимущества, но вероятно, я и в дальнейшем буду отдавать предпочтение проектам, предполагающим работу команды единомышленников», — заверила экс-гендиректор CO-OP Media,

В то время в самом холдинге подбивают итоги. За время руководства Аллы Шориной с 2013 года чистая прибыль CO-OP Media возросла в 4,2 раза, а также традиционные бизнес-направления (еженедельник «Порадниця», «Вісті CO-OP» и полиграфическое производство) пополнилось новыми проектами — журналом «Розумашки», интернет-порталом Uamarket.info, развлекательным порталом LeMonade, а также книгоиздательством и периодическими изданиями по рукоделию.

На данный момент пока неизвестно, кто займет вакантную должность генерального директора CO-OP Media.

Редакция «Телекритики» желает Алле удачи в поисках новой работы и творческого вдохновения!