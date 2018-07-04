ТЕЛЕКРИТИКА

Алла Шорина покинула медиахолдинг CO-OP Media

Бизнес

Сегодня стало известно, что Алла Шорина ушла с должности генерального директора медиахолдинга CO-OP Media. На своей странице в Facebook заслуженная журналистка Украины официально попрощалась с издательской компанией и заверила, что ей будет, о чем вспомнить.


Как сообщили «Телекритике» в медиахолдинге CO-OP Media, Алла Шорина попрощалась с коллективом еще в понедельник. Свой уход экс-гендиректор объяснила тем, что ее 5-летняя программа по модернизации холдинга выполнена, поэтому, она и приняла решение покинуть должность, чтобы не вжиться в роль «вечного директора».

_

_

По словам Аллы Шориной «ради успешного ведения бизнеса, у каждой большой компании должны рано или поздно меняться менеджеры-руководители». Чем же собирается в дальнейшем заниматься экспертка, мы решили лично спросить у Аллы Шориной.

«Я долгое время тратила знания, полученные ранее, в частности, на госсслужбе и в Приватбанке. Теперь мне нужна пауза и тишина, чтобы почувствовать каким делам в дальнейшем я хочу посвятить себя, какие цели будут вдохновлять и побуждать к активным действиям. Помимо этого, я, традиционно, — командный игрок. А тут как в песне у БГ (Борис Гребенщиков, — Прим.ред) «мы движемся медленно, но мы движемся наверняка», — делится с «Телекритикой» Алла Шорина.

Бизнес

Через тернии к «цифре»

«Одиночное плавание имеет свои преимущества, но вероятно, я и в дальнейшем буду отдавать предпочтение проектам, предполагающим работу команды единомышленников», — заверила экс-гендиректор CO-OP Media,

В то время в самом холдинге подбивают итоги. За время руководства Аллы Шориной с 2013 года чистая прибыль CO-OP Media возросла в 4,2 раза, а также традиционные бизнес-направления (еженедельник «Порадниця», «Вісті CO-OP» и полиграфическое производство) пополнилось новыми проектами — журналом «Розумашки», интернет-порталом Uamarket.info, развлекательным порталом LeMonade, а также книгоиздательством и периодическими изданиями по рукоделию.

На данный момент пока неизвестно, кто займет вакантную должность генерального директора CO-OP Media.

Редакция «Телекритики» желает Алле удачи в поисках новой работы и творческого вдохновения!

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Изо дня в день: «Новый канал» запускает сразу три ежедневных шоу

Бизнес

Вызов принят: Луценко поучаствует в проекте «Танці з зірками»

Популярное на Телекритике



Дуся

Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе

Общество

Желтуха и женоненавистничество: как СМИ освещали Одесский кинофестиваль

Дуся

Samsung снова проехалась по недостаткам смартфонов Apple

Бизнес

Изо дня в день: «Новый канал» запускает сразу три ежедневных шоу