ТЕЛЕКРИТИКА

Алла Мазур стала голосом экскурсий в «Софие Киевской»

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Ведущая программы «ТСН. Тиждень» на телеканале «1+1» Алла Мазур записала специальную аудиоэкскурсию по Софийскому собору, сообщает пресс-служба канала.

Теперь голосом телеведущей можно услышать исторические описания и поразительные факты.

"Нас ограбили! У нас воровали историю – мы просто не знали, в каких масштабах. И воровали не в образном смысле, а буквально: кости вывозили. Всех наших князей! Поэтому для меня особенное событие принять участие в этом проекте. Потому что чем больше людей сейчас эту историю возвращают, чем больше наше войско неравнодушных – тем больше шансов, что родословную наших киевских князей наши дети будут знать, как свою родную", – говорит Алла Мазур.

Фото: Пресс-служба «1+1»

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