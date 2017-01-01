Alibaba заменил живых сотрудников искусственным интеллектом

Крупнейший китайский ритейлер разработал программу, которая может выполнять работу копирайтеров – генерировать подробное текстовое описание товаров.
Нейросеть способна создавать до 20 тысяч строк в секунду и уже прошла тест Тьюринга. Помимо компании Alibaba, ее также используют Taobao, Tmall и ряд других компаний.
В Alibaba Group приняли решение об использовании искусственного интеллекта для экономии на копирайтинге. Для того чтобы не выдумывать описание нового продукта, продавец просто отправляет нейросети ссылку на похожий товар, и из описания этого товара система создает новый текст.
По словам разработчиков, система была обучена на миллионах существующих примеров качественных описаний и может производить 20 000 строчек текста в секунду. Отмечается, что пользователи системы могут выбрать длину и даже стиль текста. Инструмент, как говорят разработчики, используется в среднем примерно миллион раз в день.
Такой способ значительно меняет работу людей-копирайтеров – им теперь не нужно придумывать текст, а достаточно лишь выбрать наиболее подходящий вариант из предложенных машиной. Таким образом, как отмечается, сильно повышается и эффективность. При этом в компании говорят, что система не может заменить креативность людей – она как раз позволяет людям направить энергию на более творческую работу.
Сейчас программа способна создать текст только на китайском языке, однако в ближайшее время начнет поддерживать и другие языки. Сколько сотрудников будут и уже уволены в результате внедрения нейросети, не сообщается.