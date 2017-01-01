Alibaba заменил живых сотрудников искусственным интеллектом

Нейросеть способна создавать до 20 тысяч строк в секунду и уже прошла тест Тьюринга. Помимо компании Alibaba, ее также используют Taobao, Tmall и ряд других компаний.

В Alibaba Group приняли решение об использовании искусственного интеллекта для экономии на копирайтинге. Для того чтобы не выдумывать описание нового продукта, продавец просто отправляет нейросети ссылку на похожий товар, и из описания этого товара система создает новый текст.