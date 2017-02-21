Алексея Мустафина в «Медиа группе Украина» заменит Александр Семирядченко с ICTV

У генерального продюсера новостей «Медиа Группы Украина» Алексея Мустафина закончился годовой контракт с компанией, и он решил не продлевать его, а продолжить самостоятельную карьеру в индустрии.
"Это был непростой год. Но в то же время – год возможностей и год приобретения уникального опыта. Я благодарен «Медиа Группе Украина» за доверие, а журналистам «Сьогодні» за их труд и понимание. Думаю, нам удалось заложить надежную основу для будущих побед", – говорит он.
С 14 декабря отвечать за развитие единой информационной платформы «Сьогодні», координацию, взаимодействие и развитие редакционных коллективов, входящих в медиагруппу, вместо Мустафина будет Александр Семирядченко. "В условиях жесткой конкуренции в информационном поле всем вместе нам нужно будет действовать быстро, решительно и напористо, ломая устоявшиеся шаблоны", – считает он.
До этого Александр Семирядченко работал на канале ICTV, был одним из создателей информационного и публицистического вещания телеканала.
Напомним, Алексей Мустафин приступил к работе в «Медиа Группе Украина» в качестве генерального продюсера новостей 14 декабря. Ранее он возглавлял телеканал «Мега», входящий в группу «Интер».