ТЕЛЕКРИТИКА

Алексей Семенов: «Равных нам не будет, только дурак этого не поймет»

Генпродюсер канала «Прямой» рассказал об информационном вещании и неизбежном упадке общенациональных каналов

Бизнес

За счет чего «Прямой» может стать лидером информационного вещания, чего стоит ждать от телеканала и почему у других медиа изменилось отношение к ведущим.


Новый телеканал – «Прямой» – созданный на базе «Тониса», впервые выйдет в эфир 24 августа. Он уже успел заявить, что станет лидером информационного вещания и привлек многих популярных ведущих, среди которых Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Анатолий Анатолич и другие.

В интервью «Телекритике» генеральный продюсер телеканала Алексей Семенов рассказал о том, почему время общенациональных каналов проходит, как будут бороться с конкурентами и почему за несколько дней до запуска еще не до конца укомплектован штат.

О подготовке к запуску

В том, что мы создаем один из самых интересных каналов, даже не стоит сомневаться. Мы все сделали за 2,5 месяца. Многие за это время не могут закончить ремонт однокомнатной квартиры, а мы тут канал делаем. Как минимум 24 августа мы стартанем с той точки, куда пришли все остальные телеканалы.

Лидер информационного вещания в Украине – канал «112» – развивался около пяти лет. Сейчас, во время нашего выхода в эфир, он будет на своем эволюционном рассвете. Это то, к чему пришли менеджмент и сотрудники канала, это их пик. Мы же, когда выйдем в эфир, стартуем с этого пика и будем с ними на одном уровне.

Но у нас больше ресурсов, идей, понимания ситуации построения эфира и понимания аудитории. В свою очередь, им придется еще лучше работать, а это тоже хорошо для развития информационного вещания в Украине. Это вообще подарок, что информационные каналы устраивают такую жесткую конкуренцию между собой, это улучшает их качество. Сегодня можно на некоторых каналах поменять титры на английский язык, и вы увидите качественный международный продукт.

Фото здесь и далее: Ната Боровик

У нас пока нет даже звукорежиссерского пульта – звукорежиссер стоит на каких-то побочных маленьких пультиках, на временном пользовании пытается что-нибудь вывести. Параллельно идут тракты с ведущими, не до конца еще набрали всех ведущих. Мы еще продолжаем работать в этом направлении.

«Мы своей работой заставили весь телевизионный рынок заботливее относиться к своим ведущим»

Нам хочется получить очень качественных людей, чтобы у них был свой багаж знаний, свои понятные жизненные приоритеты и стремление говорить совершенно откровенно. Чтобы весь свой жизненный багаж, который они собирали, начали наконец распаковывать, а не были теми, кто просто говорит: "А теперь посмотрите это и это". Но в этом тоже должна быть грань, чтобы не уйти в субъективные оценочные явления. Мы хотим, чтобы наши журналисты были высокопрофессиональными в плане понимания тематик, их раскрытия, могли оперировать цифрами и данными. У нас в стране очень осторожно относились к человеческому ресурсу, постоянно происходили ротации людей.

Я думаю, что мы своей работой и формированием коллектива заставили весь телевизионный рынок более заботливо относиться к своим ведущим. Я знаю, что на многих каналах, благодаря тому, что мы начали работать с их ведущими, были подняты и поднимаются зарплаты, со многими заключили настоящие договоры, которых раньше не было. Это простимулировало рынок, и мы этому очень рады.

Ведущие телеканала готовятся к запуску

Хороших специалистов в Украине хватает, мы со многими работаем, некоторые переквалифицируются, меняют профессии. Единственная проблема в том, что время, с которым мы вышли, очень сжатое. То, что мы успели за этот срок, никому не по силам. Наша команда создает канал, который отнимет у всех аудиторию. Равных нам не будет, только дурак этого не поймет.

О первом дне вещания

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В первый день эфира мы дадим одну большую историю. Запустим очень большой марафон, как и все информационные каналы. Начнем вещание в 8:00, но оно будет только из одной локации. Презентацию всего канала и остальных локаций сделаем в 17:00. Во время марафона будем не только ретранслировать происходящие события – мы создали несколько других площадок для вещания. Например, на крыше ЦУМа соберутся молодые люди, которые за три года оккупации Крыма и Донбасса смогли добиться определенных успехов, нашли в себе силы начать новые дела и стать победителями. На корабле соберем творческую интеллигенцию.

«Два больших и хороших канала объединились у нас»

В этом плане мы работаем больше, чем информационный канал, который ретранслирует происходящее. Мы покажем еще первых 20 украинцев, которые пересекли границу с ЕС по безвизу – в тот день 20 наших съемочных групп перешагнули с ними границу. Этот продукт имеет отношение не к каналу, а к истории Украины: через многие годы люди будут смотреть ролики о том, как начался безвиз в стране.

О ведущих

В нашей стране вообще мало взрослых (50-летних) профессиональных ведущих. Для того чтобы они появились, нужно начинать работать с тридцатилетними, а в 50 они станут основой для страны. У нас работают очень сильные телевизионные личности с разных каналов, например, на утреннем эфире – двое ведущих, которые вели утренние шоу на «Интере» и «1+1». Для нас это добрый знак. Два больших и хороших канала объединились у нас.

Лучшие ведущие – они как дети. И даже если они самые непрофессиональные, в нашей ситуации я никому не вру – у нас собрались одни из самых топовых ведущих, которые умеют работать в информационном формате.

Ведущие КУБа сейчас участвуют в трактах, мы их смотрим. Как минимум они останутся экспертами канала. Мы сейчас выстраиваем конкурентную среду в традиционной нише. Следующий этап – это конкуренция с общенациональными каналами, и тогда нам уже нужны будут и другие люди. Например, Константин Дорошенко хорошо разбирается в культуре, он профессиональный критик. Когда мы начнем делать передачи о культуре, найдем ему подходящий формат. Просто он – не ведущий информационного, общественно-политического вещания, поэтому покажет себя в другом.

О культурных программах

Я знаю, что у культурных программ не будет больших рейтингов – это не коммерческий проект, но мы будем стараться привлекать к нему внимание за счет наших популярных ведущих. Чтобы люди смотрели не как, например, поет Нина Матвиенко, а как и о чем она думает, что в голове у Джамалы и так далее. Мы отучились от длинных форматов, не слушаем, что говорят эти люди, когда остаются в тихой комнате. У нас будет много собственного производства, мы начнем конкурировать с национальными каналами, производя телевизионный продукт с такими же показателями за гораздо меньшие деньги. Наша секунда производства стоит копейки, мы научились создавать дешевый контент.

О конкуренции с общенациональными каналами

«Мы будем бороться с общенациональными каналами – это неизбежный путь»

Мы будем бороться с общенациональными каналами – это неизбежный путь. Владельцы больших каналов должны были давным-давно начать выстраивать систему информационного вещания. Они сначала сидели и посмеивались, считая, что их новости гораздо лучше, а сейчас они уже не знают, что им делать. У них трагедия, это понятное дело.

О шок-контенте на ТВ

На сегодняшний день аудитория устала от шок-контента. Он совершенно не нужен. Это удел каналов, которые очень борются за рейтинги. Я давно в медиа, поэтому знаю, что у телеканалов есть своя аура: от кого-то гнилью пахнет, а от кого-то веет добром. Мне всегда было бы интересно, чтобы Nielsen начали измерять аудиторию не только по полу, демографии и возрасту, но чтобы они могли сказать, например, что вот этот канал смотрит самое большое количество добрых людей, а этот – лидеры общественного мнения. Тогда это будет важно для рекламного рынка. Скажем, мне интересно, какой телеканал смотрит наибольшее количество оптимистов.

Это очень крутая вещь – гордиться тем, что у нас на канале 90 процентов оптимистов, хотя показатели и не очень высокие. Это гораздо лучше, чем канал с высокими показателями, но который смотрит 99 процентов суицидальных пессимистов.

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