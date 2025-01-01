Алексей Семенов: «Равных нам не будет, только дурак этого не поймет»

В том, что мы создаем один из самых интересных каналов, даже не стоит сомневаться. Мы все сделали за 2,5 месяца. Многие за это время не могут закончить ремонт однокомнатной квартиры, а мы тут канал делаем. Как минимум 24 августа мы стартанем с той точки, куда пришли все остальные телеканалы.

Лидер информационного вещания в Украине – канал «112» – развивался около пяти лет. Сейчас, во время нашего выхода в эфир, он будет на своем эволюционном рассвете. Это то, к чему пришли менеджмент и сотрудники канала, это их пик. Мы же, когда выйдем в эфир, стартуем с этого пика и будем с ними на одном уровне.

Но у нас больше ресурсов, идей, понимания ситуации построения эфира и понимания аудитории. В свою очередь, им придется еще лучше работать, а это тоже хорошо для развития информационного вещания в Украине. Это вообще подарок, что информационные каналы устраивают такую жесткую конкуренцию между собой, это улучшает их качество. Сегодня можно на некоторых каналах поменять титры на английский язык, и вы увидите качественный международный продукт.