Алексей Семенов: «Равных нам не будет, только дурак этого не поймет»

За счет чего «Прямой» может стать лидером информационного вещания, чего стоит ждать от телеканала и почему у других медиа изменилось отношение к ведущим.
Новый телеканал – «Прямой» – созданный на базе «Тониса», впервые выйдет в эфир 24 августа. Он уже успел заявить, что станет лидером информационного вещания и привлек многих популярных ведущих, среди которых Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Анатолий Анатолич и другие.
В интервью «Телекритике» генеральный продюсер телеканала Алексей Семенов рассказал о том, почему время общенациональных каналов проходит, как будут бороться с конкурентами и почему за несколько дней до запуска еще не до конца укомплектован штат.
О подготовке к запуску
В том, что мы создаем один из самых интересных каналов, даже не стоит сомневаться. Мы все сделали за 2,5 месяца. Многие за это время не могут закончить ремонт однокомнатной квартиры, а мы тут канал делаем. Как минимум 24 августа мы стартанем с той точки, куда пришли все остальные телеканалы.
Лидер информационного вещания в Украине – канал «112» – развивался около пяти лет. Сейчас, во время нашего выхода в эфир, он будет на своем эволюционном рассвете. Это то, к чему пришли менеджмент и сотрудники канала, это их пик. Мы же, когда выйдем в эфир, стартуем с этого пика и будем с ними на одном уровне.
Но у нас больше ресурсов, идей, понимания ситуации построения эфира и понимания аудитории. В свою очередь, им придется еще лучше работать, а это тоже хорошо для развития информационного вещания в Украине. Это вообще подарок, что информационные каналы устраивают такую жесткую конкуренцию между собой, это улучшает их качество. Сегодня можно на некоторых каналах поменять титры на английский язык, и вы увидите качественный международный продукт.
«Мы своей работой заставили весь телевизионный рынок заботливее относиться к своим ведущим»
Нам хочется получить очень качественных людей, чтобы у них был свой багаж знаний, свои понятные жизненные приоритеты и стремление говорить совершенно откровенно. Чтобы весь свой жизненный багаж, который они собирали, начали наконец распаковывать, а не были теми, кто просто говорит: "А теперь посмотрите это и это". Но в этом тоже должна быть грань, чтобы не уйти в субъективные оценочные явления. Мы хотим, чтобы наши журналисты были высокопрофессиональными в плане понимания тематик, их раскрытия, могли оперировать цифрами и данными. У нас в стране очень осторожно относились к человеческому ресурсу, постоянно происходили ротации людей.
Я думаю, что мы своей работой и формированием коллектива заставили весь телевизионный рынок более заботливо относиться к своим ведущим. Я знаю, что на многих каналах, благодаря тому, что мы начали работать с их ведущими, были подняты и поднимаются зарплаты, со многими заключили настоящие договоры, которых раньше не было. Это простимулировало рынок, и мы этому очень рады.
Хороших специалистов в Украине хватает, мы со многими работаем, некоторые переквалифицируются, меняют профессии. Единственная проблема в том, что время, с которым мы вышли, очень сжатое. То, что мы успели за этот срок, никому не по силам. Наша команда создает канал, который отнимет у всех аудиторию. Равных нам не будет, только дурак этого не поймет.
О первом дне вещания
«Два больших и хороших канала объединились у нас»
О ведущих
В нашей стране вообще мало взрослых (50-летних) профессиональных ведущих. Для того чтобы они появились, нужно начинать работать с тридцатилетними, а в 50 они станут основой для страны. У нас работают очень сильные телевизионные личности с разных каналов, например, на утреннем эфире – двое ведущих, которые вели утренние шоу на «Интере» и «1+1». Для нас это добрый знак. Два больших и хороших канала объединились у нас.
Лучшие ведущие – они как дети. И даже если они самые непрофессиональные, в нашей ситуации я никому не вру – у нас собрались одни из самых топовых ведущих, которые умеют работать в информационном формате.
О культурных программах
О конкуренции с общенациональными каналами
«Мы будем бороться с общенациональными каналами – это неизбежный путь»
О шок-контенте на ТВ
На сегодняшний день аудитория устала от шок-контента. Он совершенно не нужен. Это удел каналов, которые очень борются за рейтинги. Я давно в медиа, поэтому знаю, что у телеканалов есть своя аура: от кого-то гнилью пахнет, а от кого-то веет добром. Мне всегда было бы интересно, чтобы Nielsen начали измерять аудиторию не только по полу, демографии и возрасту, но чтобы они могли сказать, например, что вот этот канал смотрит самое большое количество добрых людей, а этот – лидеры общественного мнения. Тогда это будет важно для рекламного рынка. Скажем, мне интересно, какой телеканал смотрит наибольшее количество оптимистов.
Это очень крутая вещь – гордиться тем, что у нас на канале 90 процентов оптимистов, хотя показатели и не очень высокие. Это гораздо лучше, чем канал с высокими показателями, но который смотрит 99 процентов суицидальных пессимистов.