Алексей Мустафин – о том, куда движется украинский медиарынок: НВ

Алексей Мустафин - журналист, телевизионный менеджер. В разные годы работал на телеканалах «1+1», «Интер», СТБ, «Мега». С декабря 2016 года он является генеральным продюсером новостей в «Медиа Группе Украина», где отвечает за координацию, взаимодействие и развитие новостных служб СМИ, входящих в нее. В феврале под его руководством МГУ запустила единую масштабную новостную платформу – «Сегодня».

В интервью изданию «Новое время. Бизнес» Алексей Мустафин рассказал о том, зачем это было сделано, а также о состоянии украинского медиарынка, о том, в каком направлении он будет двигаться в ближайшие годы и какие направления сейчас самые перспективные, и об общественном ТВ.

Мы публикуем самые интересные его высказывания.

Революция, а потом война, конечно, существенно сузили рынок и медиарынок в частности. Люди были больше ориентированы на выживание, чем на расширенное потребление. Сейчас ситуация более-менее выравнивается.

Общая тенденция идет на сокращение числа крупных игроков, и, я думаю, так оно и будет.<...> По большому счету, у нас групп даже больше, чем рынок может выдержать. Так что думаю, будет наблюдаться укрупнение игроков. Правда, сам никто не хочет уходить с рынка. И добавляются желающие в нем еще поучаствовать. Не по коммерческим, а по политическим соображениям в первую очередь. Медиа ведь до сих пор многие рассматривают не только и не столько как бизнес, а, прежде всего, как инструмент влияния.