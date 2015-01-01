Алексей Мустафин – о том, куда движется украинский медиарынок: НВ

Алексей Мустафин - журналист, телевизионный менеджер. В разные годы работал на телеканалах «1+1», «Интер», СТБ, «Мега». С декабря 2016 года он является генеральным продюсером новостей в «Медиа Группе Украина», где отвечает за координацию, взаимодействие и развитие новостных служб СМИ, входящих в нее. В феврале под его руководством МГУ запустила единую масштабную новостную платформу – «Сегодня».
В интервью изданию «Новое время. Бизнес» Алексей Мустафин рассказал о том, зачем это было сделано, а также о состоянии украинского медиарынка, о том, в каком направлении он будет двигаться в ближайшие годы и какие направления сейчас самые перспективные, и об общественном ТВ.
Мы публикуем самые интересные его высказывания.
Революция, а потом война, конечно, существенно сузили рынок и медиарынок в частности. Люди были больше ориентированы на выживание, чем на расширенное потребление. Сейчас ситуация более-менее выравнивается.
Общая тенденция идет на сокращение числа крупных игроков, и, я думаю, так оно и будет.<...> По большому счету, у нас групп даже больше, чем рынок может выдержать. Так что думаю, будет наблюдаться укрупнение игроков. Правда, сам никто не хочет уходить с рынка. И добавляются желающие в нем еще поучаствовать. Не по коммерческим, а по политическим соображениям в первую очередь. Медиа ведь до сих пор многие рассматривают не только и не столько как бизнес, а, прежде всего, как инструмент влияния.
«Если бы у меня был ресурс, я бы вряд ли создавал телевизионный канал»
С другой стороны, думаю, развитие технологий позволит появляться все большему числу медиа, которые не будут требовать таких уж больших вложений. А потребность в таких медиа будет. Так что можно предположить, что будет развитие плюрализма за счет более мелких игроков, может быть, даже микроигроков.
В Украине телесмотрение чуть снизилось в 2015 году, но все равно телевидение остается главным медиаканалом. Но мы готовимся к разным сценариям. В долгосрочной перспективе телесмотрение в любом случае будет снижаться – хотя бы в силу развития других способов получения информации.
С другой стороны, нужно понимать, что телевидение уже сейчас является скорее развлечением, чем информированием.Прежде всего, аудитория, которая принимает решения, получает информацию не из телевидения. Интернет в этом смысле гораздо более оперативный источник информации и способ доставки информации. Но пока еще, согласно исследованиям, телевидение остается главным источником информации для большинства потребителей.
Самое перспективное направление – это цифровые технологии, это интернет. В силу того, что здесь возможности гораздо шире, чем просто работа с большой аудиторией.
Может быть, с принтом хуже ситуация обстоит. Но если говорить о большой игре, то будут выигрывать те игроки, которые имеют разные каналы общения. И чем больше они каналов будут иметь, тем они увереннее могут себя чувствовать.
Если бы у меня был ресурс, я бы вряд ли создавал телевизионный канал.
Думаю, даже дилетанту понятно, что телевидение – очень дорогая штука. Поэтому оно сможет работать только в связке. Собственно, почему мы пытаемся переходить на разные платформы. Вкладывать деньги только в телевидение сегодня уже бессмысленно. Это требует слишком много денег, а коммерческий эффект уже не будет столь значительным. Если имеется в виду политический инструмент, то это совершенно другое. Телевидением сейчас могут заниматься с точки зрения коммерции лишь крупные игроки.
Аудитория – это интерес, потребность. Поэтому очень важно найти аудиторию, на которую вы работаете, и работать только на нее. Не пытаться выиграть сразу на всех площадках. Это если говорить о мелких проектах. Потому что играть сразу на многих рынках может только крупный игрок.
На самом деле, можно работать и с небольшой аудиторией, со специфическими запросами, но главное ее угадать, почувствовать. В этом заключается рецепт успеха.
Если мы хотим иметь общественное телевидение, играющее такую роль, как в западных странах, это невозможно в силу исторических обстоятельств. В Западной Европе телевидение изначально создавалось как общественное. Оно имеет большие традиции, оно имеет свою устоявшуюся аудиторию и так далее. Частное телевидение там появилось немногим раньше, чем даже в Украине, и долгое время было маргинальным явлением.
«Очень важно найти аудиторию, на которую вы работаете, и работать только на нее»
В Украине изначально был очень мощный старт коммерческого телевидения, которое фактически полностью подавило государственное. И изначально стартовые условия общественного телевидения в Украине гораздо хуже. Поэтому оно никогда не займет ту нишу, которую занимает в западноевропейских странах.
Если мы печемся о развитии медийного плюрализма, то нам нужно создавать условия, чтобы медиа на рынке было как можно больше. И они конкурировали между собой. А с другой стороны, поскольку речь идет о базовой характеристике, то рядом с коммерческими медиа должны существовать общественные медиа.
Все медиа работают для потребителя. Независимо – телевизор, сайт, газета, радио. Мы исходим из потребностей нашей аудитории: зрителей, слушателей, читателей. Мы понимаем, что зритель заинтересован в информации, в качественной информации. <...> Идея (мультимедийной новостной платформы «Сегодня». - Ред.) очень простая – потребитель должен получать информацию удобным для него способом. В удобной форме. 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания.
Главное фото: Facebook Сергея Моругина