Алексей Дурнев – о том, сколько стоит создание первого Instagram-сериала в Украине

Я смотрел в интернете комиксы о врачах. Мне всегда нравилось, как там в четырех кадрах обрисовывается смешная ситуация. Я решил, что нужно попробовать сделать из этого видеоформат. Подобного ничего не смотрел. Знаю, что у нас некоторые ребята делают Instagram-видеоконтент, но это сложно назвать сериалом – они просто берут телефон и снимают. Я решил, что нужно снять это с другим качеством.

От появления идеи до воплощения прошел примерно месяц. Это недолгий процесс.