Алексей Дурнев – о том, сколько стоит создание первого Instagram-сериала в Украине

Сколько стоит производство одной серии шоу, как его продвигать и монетизировать.
В этом году в Украине появился первый Instagram-сериал – «Доктор Дурнев». Его создатель и исполнитель главной роли продюсер и шоумен Алексей Дурнев рассказал «Телекритике» о сложностях производства подобного контента, его отличиях от телевизионного, особенностях Instagram, а также поделился подробностями нового сезона своего самого популярного шоу «Дурнев +1».
О том, как появилась идея создать Instagram-сериал
Я смотрел в интернете комиксы о врачах. Мне всегда нравилось, как там в четырех кадрах обрисовывается смешная ситуация. Я решил, что нужно попробовать сделать из этого видеоформат. Подобного ничего не смотрел. Знаю, что у нас некоторые ребята делают Instagram-видеоконтент, но это сложно назвать сериалом – они просто берут телефон и снимают. Я решил, что нужно снять это с другим качеством.
От появления идеи до воплощения прошел примерно месяц. Это недолгий процесс.
Об отличиях Instagram- и ТВ-сериала
Главное отличие Instagram-сериала от телевизионного в том, что каждая серия должна длиться до минуты. Сценарий первого сезона я основывал на этих комиксах, а они, в свою очередь, основаны на бородатых анекдотах. Получилось, что первый сезон оказался старым и бородатым по контенту. Нюанс заключался в том, что нужно было разрабатывать свой сценарий, и при производстве следующего сезона я это учел. Мы уже сняли третий сезон (там 8 серий), но в этом плане он будет лучше.
О подробностях третьего сезона «Доктора Дурнева» и фидбеке от врачей
Второй сезон был у нас о медреформе, а в третьем наш слоган звучит так: «Доктор Дурнев саботирует медреформу – вы еще пожалеете». То, что происходит в сериях, это полный хаос и дичь. Людей распинают на кресте, в кабинет вваливается чувак, а у него из живота торчит нож, человек лежит в луже крови посреди кабинета. Мы максимально развернулись и не успели снять за 20 часов, хотя раньше успевали за 12–15. В этот раз все будет масштабно.
«Первый сезон был более анекдотичным, второй – правдивым, а третий вообще не пойми что, на настоящую жизнь совсем не похоже»
Врачам сильно понравилось, они в восторге. Мне пишут целыми отделениями. Очень часто я вижу, кто «лайкает» или подписывается на страницу в Facebook, а там на аватарке человек в халате. Однажды написал чувак, который сказал, что они всей скорой помощью смотрят шоу, и спросил, когда же уже новые серии.
Первый сезон был более анекдотичным, второй – правдивым, а третий вообще не пойми что, на настоящую жизнь совсем не похоже. Поэтому я не знаю, продолжат ли врачи сравнивать сериал со своей реальной жизнью.
О работе над проектом
В период предпродакшена работаю я, режиссер Влад Климчук, линейный продюсер, два сценариста – Игорь Кальчев и Василий Горленко, шеф-редактор Сергей Седрик, а в ходе производства в команде человек 20 плюс актеры. Спасибо им большое. Все звезды к нам приходят на личных договоренностях. В этом сезоне будет снова KyivStoner и Instagram-блогер Аня Алхим.
Мы никак не продвигаем сериал, это происходит органически. Я столкнулся с тем, что в Instagram очень сложно что-либо промотировать. Допустим, если в Facebook ты выкладываешь классный пост, его начинают репостить – и цепной реакцией развивается дальше. Там можно создать новый аккаунт, сделать крутой пост – и он получит 100 тысяч подписчиков за неделю, а в Instagram с этим сложнее.
Но мы привлекаем популярных блогеров, которые снимаются в сериале, и благодаря этому растут просмотры. К примеру, первые серии «Доктора Дурнева» собирали в Instagram от четырех до пяти тысяч просмотров за сутки, второй сезон – 20–30 тысяч просмотров. Между сезонами сейчас я стал публиковать старые выпуски «Дурнев +1» – и они уже собирают 50–60 тысяч просмотров.
Instagram вообще очень популярная соцсеть, я постоянно читаю разные исследования. А у нас она несправедливо отдана на откуп девочкам в белье, и мало кто делает действительно качественный контент.
О стоимости производства и монетизации сериала
Третий сезон я буду пытаться продать перед Новым годом какому-то бренду: водке, вину, шампанскому или углю активированному. Буду предлагать разным компаниям просто поставить заставку в начале. Сериал очень дорогой в производстве и сложно монетизируется.
Мы являемся первопроходцами в этом плане, никто таким не занимался, да и рекламодатели у нас очень медленные и долго думают, не совсем понимают, зачем им это надо. Я считаю, что рекламодателям здесь круто попасть первым в Instagram-сериал. С таким качеством у нас его еще никогда не производили. В перспективе этого не видится, чтобы за такие деньги снимали инста-контент.
Первый сезон мы предлагали нескольким рекламодателям, но это так и не продвинулось дальше разговоров. Во-первых, черный юмор – и они начинают говорить, что это все непонятно. Во-вторых, неизвестно, как оно зайдет. Первое очень тяжело продать, плюс просмотров было не особо много. Ну и первый сезон стоил в три-четыре раза дешевле третьего.
Без графики, музыки, учитывая, что половина актеров работают по дружбе, одна серия третьего сезона стоит $1 тыс. Инвестировал я туда полностью собственные средства. В съемки нового сезона со мной вложился экс-генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков. Я был бы рад, чтобы оно отбилось и вышло в плюс, но изначально не ставил задачи зарабатывать на этом, мне было просто интересно сделать что-то новое для нашего рынка. Здесь ничего не происходит: все довольно скучное и однообразное. Все, кто снимает Instagram-контент, делают это просто на селфи-камеру.
«На нашем рынке ничего не происходит: все довольно скучное и однообразное. Мало кто готов потратить $10-20 тыс. на свою идею. Подобные проекты появятся в Украине, когда у меня появится реклама»
Об адаптации Instagram-контента на ТВ
В принципе, можно его адаптировать, но телевизионный контент меряется слотами, и нужно производить минимум 24 минуты, а это уже совсем другая история. Я думал, если создать еще пять-шесть персонажей, как доктор Дурнев, тогда можно было бы собрать телевыпуск. Но если представить, что одна минутная серия стоит $1 тыс., то 24 минуты – $24 тыс. Это неподъемные деньги для ТВ. Телесериалы, которые идут на ТЕТ или НЛО, производятся за намного меньшие деньги и с худшим качеством.
Возможно, мы поставили слишком высокую планку и очень дорого все делаем, но просто хотелось сделать все хорошо.
О новом сезоне «Дурнев +1»
Пока проект в разработке, но мне хотелось бы с нового сезона вернуться в точку 0. Это когда меня абсолютно никто не знал и я мог веселиться как угодно и представляться кем захочу. Поначалу мы представлялись М1 или «1+1», люди не знали меня, верили и реагировали соответствующим образом. Для того чтобы вернуться в точку 0, мы планируем снимать в разных русскоязычных странах – Прибалтике, Молдове, Румынии, Болгарии, Беларуси и, может быть, даже в России. Во всех этих странах как-то смотрели «Дурнев +1», но намного меньше. Хотя в этом году в Юрмале меня узнал таксист, я сильно удивился.
Если получится вернуться в точку 0, то будет очень весело. «Дурнев +1» закончился тем, что абсолютно все люди, у которых я брал интервью, знали, с какой целью я это делаю. Очень часто разговор начинался со слов: "Я смотрел несколько твоих выпусков, я знаю, что сейчас будет". Поэтому все и закончилось, оно перестало генерировать смешное.
С телеканалами мы ни о чем пока не договаривались, но, скорее всего, не будем работать с ТВ. Телеканал – это определенное ограничение относительно того, что можно показывать в кадре, о чем говорить, ругаться матом. По большому счету, у нас в свое время с телеканалом ТЕТ было очень круто. Нам разрешали все, кроме разговоров о концлагерях и разжигания межнациональной розни. Будем работать в социальных сетях.
Я думаю, что начнем снимать в конце весны, летом, в начале осени. И потом сразу начнем выпускать.