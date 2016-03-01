Александр Ткаченко стал бенефициаром провайдера Viasat

Ранее долями в провайдере владели 12 физических лиц, среди которых, в частности, были Миндич (20,1%), Скиба (19,06%), Ткаченко и Пахольчук (по 19%), сооснователь 1+1 media Игорь Коломойский (11,2%), Игорь Суркис (5,88%) и др. Конечного бенефициарного владельца у него не было.

Напомним, 1 марта 2016 года группа 1+1 media объявила о достижении договоренности с ведущей международной развлекательной медиакомпанией MTG (Швеция) о покупке DTH- и интернет-ТВ-бизнеса «Viasat Украина». Однако Антимонопольный комитет Украины не дает разрешения на завершение сделки.

Фото: Facebook Александра Ткаченко