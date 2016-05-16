Александр Денисов торопит Премьер-лигу с решением вопроса о едином ТВ-пуле

Директор телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» Александр Денисов обратился к руководству футбольной Премьер-лиги (УПЛ) с просьбой ускорить процесс решения нового формата и единого телевизионного пула, сообщает football.sport.ua.

"Мы как трансляторы на сегодняшний день не получили для себя главные ответы. Первый – по поводу формата, как будет выглядеть чемпионат. А формат – это продукт. Второй – когда клубы передадут права УПЛ или не передадут. Когда нам начинать диалог в плоскости следующего сезона? Потому что сейчас уже конец апреля", - сказал он.

По словам Денисова, пока только планируется создание рабочей группы, которая займется решением этих вопросов. "Если это все уйдет в середину июня, а чемпионат стартует в начале июля, то я вообще не знаю, как мы этот чемпионат будем запускать. Уже есть моральная усталость от того, что за день или за два дня до старта чемпионата мы еще подписываем какие-то контракты с клубами, думаем, кто у нас будет в пуле или не будет", – отметил директор каналов.

Денисов напомнил, что на любой продукт, приобретаемый телеканалами, необходимо потратить время - на промо, организацию и планирование. "Плюс есть вопрос денег, вопрос переговоров. Мы на сегодняшний день не понимаем, будет или не будет пула, будет или не будет тендера", - добавил он.

Напомним, инициатором создания единого телевизионного пула путем объединения ТВ-прав на трансляции футбольных матчей чемпионата страны является Премьер-лига. Летом 2016 года УПЛ и телеканалы перешли к открытой борьбе за права на телетрансляции. Об этом можно подробнее прочесть в нашем материале «Чей футбол: как Украинская премьер-лига и 1+1 Media с МГУ спорят за права на трансляцию матчей украинских клубов».

В середине апреля президент футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис заявил, что «Динамо» не намерено входить в единый ТВ-пул с каналами «Футбол 1»/«Футбол 2». "Единый пул это что? — Канал «Футбол», который будет демонстрировать единый пул и с первой до последней минуты хаять киевское «Динамо» во всех программах, оскорблять моих футболистов? Не будет этого никогда!", - пояснил он.

Фото: Facebook Александра Денисова