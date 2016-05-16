Александр Денисов ответил Суркису по поводу единого ТВ-пула

Директор телеканалов «Футбол 1» / «Футбол 2», ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов заявил, что под единым телевизионным пулом имеется в виду возможность трансляции поединков украинских футбольных клубов любым другим каналом, а не только «Футбол 1» / «Футбол 2», сообщает footballua.tv.

"Все разговоры о едином пуле, который призван вывести клубы Премьер-лиги на коммерческий успех, так или иначе разбиваются о нашу с вами ментальность. Вот, например, президент «Динамо» Игорь Суркис, размышляя о едином пуле, не понимает, что это такое.Для Суркиса единый пул — это страх того, что его домашние матчи окажутся на каналах «Футбол 1»/«Футбол 2». Хотя, на самом деле, единый пул подразумевает, что поединки его клуба может транслировать любой другой канал. Единый пул и каналы «Футбол 1»/«Футбол 2» — это не одно и то же", — говорит он.

По словам Денисова, единый пул — это единый продукт для покупки телевидением и спонсорами. "Это матчи всех без исключения клубов, так называемые TV-права, которые Премьер-лига реализовывает на рынке среди разных телеканалов", - добавляет телеведущий. Он также подчеркивает, что пул — это и возможность привлечения единых спонсоров на все матчи, что в свою очередь приводит к повышению стоимости спонсорского пакета и получению клубами более внушительных доходов в будущем.

Денисов также напомнил, что телеканалы «Футбол 1» / «Футбол 2» транслируют матчи «Динамо» в Лиге чемпионов, осуществляя плату клубу за лицензию показа этих поединков. "Если все наши 11 клубов идут в пул, а двенадцатый говорит: "Мы не хотим, мы обижены" (при этом получая от каналов «Футбол 1» / «Футбол 2» доход) — тогда это просто популизм в чистом виде", - заключает директор каналов.

Напомним, ранее Игорь Суркис заявил, что «Динамо» не намерено входить в единый телевизионный пул с каналами «Футбол 1» / «Футбол 2» для трансляции матчей Украинской премьер-лиги. "Единый пул это что? — Канал «Футбол», который будет демонстрировать единый пул и с первой до последней минуты хаять киевское «Динамо» во всех программах, оскорблять моих футболистов? Не будет этого никогда!", - пояснил он.

Фото: Facebook Viktor Vatsko