Аласания рассказал, кого пригласит в команду общественного вещателя

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания назвал еще троих претендентов на должности в свою команду. Это Дарья Юровская, Николай Ковальчук и Дмитрий Хоркин, сообщает «Громадське ТБ».

Дарье Юровской, которая была заместителем Аласании в НТКУ и ушла из компании сразу после его увольнения, он предлагает возглавить дирекцию программ. "Это сверхважное дело, которым я заниматься не буду, потому что это контент. Она сейчас завершает все дела, уже зная, что я ей предложу", - сказал руководитель общественного вещателя.

Еще одним членом будущей команды НОТУ станет Ковальчук. "Это человек, который делал мою презентацию. Это человек, который в курсе всего. Он сделал канал «UA:Музыка». Этот канал еще никто не знает, он наготове. Мы можем продемонстрировать этим каналом, как можно работать в интернете", - рассказал Аласания.

Третий претендент - Дмитрий Хоркин, которому будет предложено стать генеральным продюсером радио. "Он - молодой, развитый,крутой. У него хорошие отношения со всем коллективом и извне, и изнутри», - добавил Аласания.

Ранее Зураб Аласания называл пятерых претендентов на должности в НОТУ: