Аласания рассказал, кого пригласит в команду общественного вещателя

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания назвал еще троих претендентов на должности в свою команду. Это Дарья Юровская, Николай Ковальчук и Дмитрий Хоркин, сообщает «Громадське ТБ».
Дарье Юровской, которая была заместителем Аласании в НТКУ и ушла из компании сразу после его увольнения, он предлагает возглавить дирекцию программ. "Это сверхважное дело, которым я заниматься не буду, потому что это контент. Она сейчас завершает все дела, уже зная, что я ей предложу", - сказал руководитель общественного вещателя.
Еще одним членом будущей команды НОТУ станет Ковальчук. "Это человек, который делал мою презентацию. Это человек, который в курсе всего. Он сделал канал «UA:Музыка». Этот канал еще никто не знает, он наготове. Мы можем продемонстрировать этим каналом, как можно работать в интернете", - рассказал Аласания.
Третий претендент - Дмитрий Хоркин, которому будет предложено стать генеральным продюсером радио. "Он - молодой, развитый,крутой. У него хорошие отношения со всем коллективом и извне, и изнутри», - добавил Аласания.
Ранее Зураб Аласания называл пятерых претендентов на должности в НОТУ:
Имя человека, который будет заниматься финансами общественного вещателя, Аласания пока не называет, лишь отмечает, что он - финансист, который работает в одном из коммерческих банков, а ранее работал в Ощадбанке.
"Есть ключевые 6 человек, надеюсь, что их оставят на местах. Но не все ключевые должности еще есть, поэтому команду надо подбирать", - уточнил руководитель НОТУ.
Напомним, 10 апреля наблюдательный совет НОТУ путем тайного голосования избрал руководителем компании Зураба Аласанию.
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