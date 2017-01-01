Аласания подписал контракт с набсоветом общественного вещателя

Глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Татьяна Лебедева подписала контракт с первым председателем правления общественного вещателя Зурабом Аласанией, сообщает «Укринформ».

"Сегодня мы ставим последнюю точку на организационном этапе создания нашего национального общественного телерадиовещания... Это уже будет новый, общественный контент, новая парадигма отношений телерадиовещателей и аудитории", - отметила во время подписания контракта Лебедева.

В ближайшее время Аласания представит набсовету членов правления, которые вместе с ним продолжат реформу."Это сверхважная и важнейшая медиареформа в Украине. Поэтому приветствую, сочувствую и с удовольствием сейчас поставлю свою подпись под настоящим контрактом, который не очень удобный для господина Зураба, но уже все - надо его выполнять", - сказала глава набсовета НОТУ.

Напомним, 10 апреля наблюдательный совет НОТУ путем тайного голосования избрал руководителем компании Зураба Аласанию. Позже он рассказал, кого пригласит в свою команду.