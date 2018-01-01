Акции Национальной общественной телерадиокомпании Украины готовы к выпуску

«Для регистрации выпуска акций юристам "Общественного" необходимо было провести огромную подготовительную работу, кроме того, нужно было заключение независимого финансового аудитора. Наблюдательный совет при поддержке Шведского агентства международного сотрудничества по развитию (Sida) привлек к проведению аудита одну из крупнейших международных аудиторских компаний – Ernst & Young. В этом году был проведен первый финансовый аудит общественного вещателя. И сейчас государство Украина получило должным образом оформленные акции созданного публичного акционерного общества, первого в истории страны общественного вещателя», –объяснила член правления НОТУ Инна Гребенюк, ответственная за юридическое и международное направление деятельности.

Напомним, 25 сентября Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание телеканала «UA:Перший».