ТЕЛЕКРИТИКА

Акции Apple упали после презентации новых гаджетов

Бизнес

12 сентября американская корпорация презентовала свои новинки, но удивить пользователей не удалось.


Новые смартфоны iPhone, показанные Apple накануне, негативно сказались на акциях компании. Ценные бумаги упали на 1,3 процента - сейчас акции американской корпорации стоят 220,94 долларов. В день презентации акции стоили 224,18 доллара.

В начале августа рыночная стоимость компании достигла показателя в 1 триллион долларов.

Новая презентация Apple выдалась пожалуй самой скучной в истории компании. Журналисты назвали ее "занудной, затянутой, водянистой и пустой".

Новые флагманские iPhone не удивили ни дизайном, ни автономностью, ни камерами - они улучшились, но незначительно.

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В Купертино никак не сражаются с утечками - фотографии и спецификации iPhone Xs и iPhone Xs Max ходили по сети еще в середине лета.

Пожалуй, единственным гаджетом, который вызвал интерес, стали часы Apple Watch 4.

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Новый аксессуар умеет делать ЭКГ и распознавать, когда их владелец упал. Если он не двигается хотя бы минуту, девайс отправляет SOS-сигналы по заранее определенным адресам и телефонам.

Больше сюрпризов, к сожалению, не было. Ни MacBook Air с retina-дисплеем, ни AirPods 2, ни хотя бы беспроводной зарядки AirPower, которую Apple обещала выпустить еще в прошлом году. Ничего из этого не презентовали.

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