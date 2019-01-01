Акции Apple упали после презентации новых гаджетов

Новый аксессуар умеет делать ЭКГ и распознавать, когда их владелец упал. Если он не двигается хотя бы минуту, девайс отправляет SOS-сигналы по заранее определенным адресам и телефонам.

Больше сюрпризов, к сожалению, не было. Ни MacBook Air с retina-дисплеем, ни AirPods 2, ни хотя бы беспроводной зарядки AirPower, которую Apple обещала выпустить еще в прошлом году. Ничего из этого не презентовали.