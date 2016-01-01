Активность рекламодателей на ТВ за год снизилась на 4%: Vizeum

Активность рекламодателей на украинском телевидении в январе-сентябре по сравнению аналогичным периодом 2016 года упала на 4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компания Vizeum Ukraine.
Крупнейшим рекламодателем на ТВ по итогам трех кварталов стала компания Nestle and L'Oreal. Второе место занимает P&G & TEVA, третье – Reckitt Benckiser & Jacobs. А замыкают пятерку лидеров Farmak и Carlsberg Group.
Как отмечают в Vizeum, самый большой рост в рейтинге ТВ-рекламодателей продемонстрировали компании Obolon (интенсификация активности на 69% за счет активизации поддержки брендов «Оболонь», Hike, лончей «Оболонь солодове» и «Оболонь нефильтрованное») и GlaxoSmithKline (усиление поддержки брендов «Вольтарен» (+115%), Solpadeine (+268%) и «Терафлю» (+85%)).
Напомним, поданным Vizeum Ukraine, активность рекламодателей на ТВ в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2016-го снизилась на 6%.
Заглавное фото: ТК
Статьи по теме
- Twitter запустил новую мультиформатную рекламу
- Facebook начнет вручную проверять рекламу
- Антипиратская ассоциация начнет оповещать бренды о появлении их рекламы на пиратских сайтах
- Нацсовет проверит «Общественное» за показ скрытой рекламы
- До целевой аудитории доходит лишь 54% рекламы: Nielsen
- Расходы на рекламу в мире в 2017-м достигнут почти $560 млрд: Zenith