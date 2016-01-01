Активность рекламодателей на ТВ за год снизилась на 4%: Vizeum

Активность рекламодателей на украинском телевидении в январе-сентябре по сравнению аналогичным периодом 2016 года упала на 4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компания Vizeum Ukraine.

Крупнейшим рекламодателем на ТВ по итогам трех кварталов стала компания Nestle and L'Oreal. Второе место занимает P&G & TEVA, третье – Reckitt Benckiser & Jacobs. А замыкают пятерку лидеров Farmak и Carlsberg Group.



Как отмечают в Vizeum, самый большой рост в рейтинге ТВ-рекламодателей продемонстрировали компании Obolon (интенсификация активности на 69% за счет активизации поддержки брендов «Оболонь», Hike, лончей «Оболонь солодове» и «Оболонь нефильтрованное») и GlaxoSmithKline (усиление поддержки брендов «Вольтарен» (+115%), Solpadeine (+268%) и «Терафлю» (+85%)).