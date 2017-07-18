Аксинья Курина теперь в «Громадському.Культура»

«Телекритике» журналистка пояснила, что из Комиссии по журналистской этике ушла из-за невозможности совмещать обязанности с работой на «Громадськом», а сотрудничать с последним решила по двум причинам: "Во-первых, «Громадське» – независимое медиа, в котором работают журналисты, в чьей порядочности и профессиональной компетенции я не сомневаюсь. Во-вторых, потому что культура важна, это то, что определяет наш выбор. В Украине мало медиаплощадок, на которых освещаются темы культуры, при том что происходящее в данной области – культурный взрыв. Такого количества культурного продукта и такого запроса на него я не припомню".

Редакция «Громадського.Культура» сосредоточится на освещении явлений, а не событий, а также на поиске форматов для ТВ и сайта, близких к так называемой «культурной антропологии». "Из того, что мы уже начали делать в этом направлении, – проект совместный с «Мыстецьким Арсеналом» – «Розмови у Мистецькому Арсеналі». Хотя хотелось бы чтобы хватало ресурсов и на освещение событий, тем более что сейчас их действительно много", – сказала Аксинья Курина.