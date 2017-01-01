Airbnb и издатель Cosmopolitan и Elle запускают журнал о путешествиях

23 мая выйдет первый номер нового печатного журнала о путешествиях Airbnbmag, основанного сервисом сдачи и аренды жилья Airbnb совместно с крупным издательским домом Hearst (медиабренды Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Good Housekeeping), сообщает Украинская ассоциация медиа брендов.

"Печатный журнал – это возможность сохранить. Создать что-то не такое эфемерное, как исчезающий контент в ленте", - сказал в комментарии The Wall Street Journal CEO Airbnb Брайан Чески.

Для наполнения нового издания будут использоваться цифровые инсайты, в частности – поисковые запросы на Airbnb. Например, увидев популярность запроса «Куба», редакция посвятила этой стране большую статью в Airbnbmag, а Гавану вынесла на обложку.

Журнал будет продаваться в аэропортах, супермаркетах и книжных магазинах по цене $3.99 (чуть более 100 грн), а также будет доступен бесплатно на локациях, которые участвуют в сервисе Airbnb, правда, пока только в США. Тираж первого номера составит 350 тыс. Следующий номер выйдет в сентябре, и, если издание будет пользоваться спросом, то в 2018 году график выходов журнала станет более регулярным.

"Помимо того что люди могут забронировать себе проживание в разных частях мира на сайте, с Airbnbmag они смогут отправиться в путешествие прямо на страницах журнала, совершить для себя новые открытия и найти что-то магическое, то, что способно вдохновить, а иногда и перевернуть всю жизнь", - отмечает генеральный директор Hearst Shkulev Ukraine Сергей Мирошниченко.

Как известно, это не первое совместное печатное издание Hearst. В 2000 ИД запустил в США журнал Опры Уинфри «O»; также в его портфеле – кулинарный журнал Food Network Magazine и гид по домашнему интерьеру HGTV Magazine.