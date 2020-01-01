Air France-KLM дарит путешествие по европейским столицам

Сезон отпусков завершился. Но с наступлением осени многие отправляются в деловые поездки или «прокладывают» новые для себя туристические маршруты в Америку, Северную, Центральную или Южную, или в Азию. А что если по пути провести денек в самых обворожительных столицах Европы, например, в Париже или Амстердаме? Ведь даже те путешественники, которые там бывали неоднократно, наверняка с радостью согласятся посетить их снова, подвернись такая возможность. И, к счастью, она существует. Air France-KLM предлагает бесплатно посетить три города по цене одного!

Что для этого нужно?

Все очень просто! При бронировании билета в Америку или Азию зайдите на сайт www.klm.ua или www.airfrance.ua, выберите опцию «Несколько пунктов назначения» или «Сложный маршрут», введите маршрут, например: Киев – Амстердам – Сингапур – Париж – Киев, выберите даты и наслаждайтесь тремя городами по стоимости одного билета!

В этом случае, выбрав, например, полет в Нью-Йорк или Денпасар, можно провести незабываемые часы или дни по дороге туда или обратно в Париже или Амстердаме. Выбор города остается за пассажиром. При этом стоимость билета остается неизменной. То есть цена будет такой же, если бы пришлось лететь в конечный пункт назначения без остановок.

Выбрав остановку в Париже или Амстердаме (эта бесплатная услуга называется «стоповер»), можно наслаждаться очарованием европейских столиц более 24 часов. Этого времени более чем достаточно, чтобы составить свое первое впечатление о городе или, если ранее уже посчастливилось в нем бывать, посетить полюбившиеся места, отправиться в один из многочисленных музеев или театров.

Что посмотреть в Париже или Амстердаме за один день?

Если ранее не доводилось побывать в Париже, можно устроить себе однодневную прогулку от Собора Парижской Богоматери до замка Консьержери, где провели свои последние дни многие политзаключенные Великой французской революции, от Марии-Антуанетты до Робеспьера. Потом можно отправиться к Лувру, зайти в сад Тюильри, выйти на площадь Согласия и перейти через мост, посвященный императору Александру ІІІ. Останавливаться ни в коем случае нельзя – впереди Эйфелева башня, Елисейские поля и Триумфальная Арка.

В Амстердаме тоже легко устроить пешеходный маршрут одного дня. От Центрального вокзала можно отправиться к Библиотеке Амстердама. Там, на 8 этаже, находится бесплатная смотровая площадка, открывающая изумительный вид на город. Еще одна смотровая площадка расположена на крыше научного музея NEMO, тоже находящегося в пешей доступности от Центрального вокзала. Там можно не только осмотреть окрестности с высоты птичьего полета, но и после расширения кругозора об устройстве вселенной и новых технологий отдохнуть, расположившись на удобных креслах-мешках, выпить кофе или перекусить, полюбоваться цветами и фонтанами, которые размещены тут же, на крыше.

Затем можно отправиться на площадь Дам, посетить музей Heineken, где посетителям предложат дегустацию национального пива. Чуть дальше расположен цветочный рынок и сырные лавки. Узнать город с другой стороны позволяют прогулки на кораблике вдоль каналов. Также в центре расположены музей Ван Гога и государственный музей в Амстердаме — Рейксмузей. Ну и конечно не стоит проходить мимо знаменитого знака I AMSTERDAM.

Бесплатный стоповер с Air France-KLM на пути в Америку или Азию сделает любое путешествие незабываемым. Возьмите с собой толику очарования и романтики Парижа или духа свободы Амстердама!