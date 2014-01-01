Ахтем Сеитаблаев возглавил «Крымский дом»

Конкурсная комиссия избрала победителем отбора на должность директора государственного предприятия «Крымский дом» режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

«Крымский дом» - госпредприятие в сфере управления Минкультуры, которое создано с целью обеспечения прав украинских граждан в аннексированном Россией Крыму.Ожидается, что он станет политическим, общественным, информационным, культурным, образовательным и научным центром для всех нацменьшинств и коренных народов полуострова.

"Моя миссия в том, чтобы создать команду, которая бы вдохновенно воплощала такие проекты в жизнь. «Крымский дом» должен стать тем местом, где будут рождаться новые смыслы", - отмечает Сеитаблаев.



Решение о создании «Крымского дома» Кабинет министров принял еще в мае 2014 года.

Как известно, Ахтем Сеитаблаев снял фильмы «Хайтарма», «Операция «ЧеГевара», «Чемпионы из подворотни», «Фабрика счастья» и др. Сейчас он занят одновременно несколькими кинопроектами – «Ее сердце», «Киборги» и др. Также в разработке находится фильм «Захар Беркут» по мотивам повести Ивана Франко, который стал одним из победителей питчинга Госкино в 2016 году. Кроме своих картин, Сеитаблаев также снялся в фильмах «Правило боя», «Гвардия», «Я с тобой» и др., а также сериалах - «Центральная больница», «Восточные сладости», «На линии жизни» и др.

О съемках фильма «Ее сердце» режиссер рассказал в сюжете «Сніданку з 1+1»: