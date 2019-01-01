Агентство, разработавшее бренд Ukraine NOW, признали лучшим в мире

Banda получила награду Red Dot Award в категории Corporate Identity. Об этом сообщает МИП.

Как отметил министр информационной политики Украины Юрий Стець, «на создание бренда Ukraine NOW не было потрачено ни копейки».

«Нам удалось заполучить настоящих мегапрофессионалов, причем исключительно на волонтерских началах. Теперь они признанные миром рекламисты. Banda, мы гордимся вами!» – комментирует министр.

Напомним, в мае этого года на заседании Кабинета министров единогласно приняли новый бренд Украины Ukraine NOW. Однако новый логотип понравился далеко не всем в сети. Первое, что бросилось пользователям в глаза, это схожесть нового бренда Украины с логотипом популярного сайта для взрослых PornHub. Причем схожесть нашли именно в разделе для геев.

Фото: Banda Agency