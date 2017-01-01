Агентство Maxus Sigma разработало инструмент для аналитики рекламы e-commerce на ТВ

Медийное агентство Maxus Sigma представило инструмент для аналитики рекламных кампаний e-commerce на телевидении – софт GalaXY,сообщает пресс-служба компании.

По словам директора Maxus Sigma и автора GalaXY Евгения Левченко, при разработке инструмента был решен ряд важных вопросов:выделение эффекта, вызванного именно ТВ, а не другими возможными факторами;моделирование базового уровня трафика, который имел бы место при отсутствии ТВ-рекламы; разделение эффекта отдельных выходов в случае, если они были близки по времени.

"Решив все эти вопросы, мы разработали инструмент, позволяющий связать медиапараметры выхода ТВ-рекламы и его результат – прирост трафика на сайт. Софт назвали GalaXY, так как в одном из анализов расположение точек на координатной плоскости напомнило нам галактику звезд", - рассказал он.

Как отмечают в Maxus Sigma, софт будет полезен для рекламодателей, которые могут оперативно оценивать трафик (e-commerce, диджитал-проекты, онлайн-игры и пр.)." Уверен, зная результаты рекламного присутствия и четко связав ТВ рекламу и ее эффект, мы в скором времени сможем перейти от планирования по GRP/TRP к планированию результатов кампании по основным KPI: количеству новых сессий, уникальных юзеров и т.д.", - добавил Левченко.

Первыми клиентами, использующими GalaXY, стали сервис объявлений Lalafo и онлайн-магазин одежды modnaKasta.

По словам директора по развитию бизнеса мобильного маркетплейса Lalafo Кости Миски, ранее для использования ТВ в виде инструмента привлечения трафика существовало два барьера - сложность закупки и сложность измерения. "Система GalaXY позволяет посчитать стоимость пользователя с ТВ-рекламы и сравнить ее с онлайн-источниками. В конечном счете, мы хотим видеть ценность, которую приносит пользователь в течение своего жизненного цикла. Откуда он к нам пришел второстепенно. А с помощью GalaXY, Google Analytics и данных мониторинга мы добились того, что пользователь с ТВ обходится дешевле, чем с онлайн-каналов", - пояснил он.