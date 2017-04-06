«АДВ Украина» провела перестановки в топ-менеджменте

Группа «АДВ Украина» объявила о кадровых изменениях в управляющем составе. Так, Андрей Клименко покидает должность Media Investment Director и будет отвечать за развитие бизнеса группы на должности Business Development Director, сообщает пресс-служба компании.

На должности Media Investment Director его заменит директор агентства UM (входит в «АДВ Украина») Виктор Шерстюк, работающий в группе с 2000 года. Теперь онбудет отвечать за переговоры с медиаподрядчиками, стратегический медиабаинг, предоставление наиболее выгодных условий для клиентов, а также усиление эффективности и результативности работы медиаагентств группы.

В свою очередь агентство UM возглавит его директор по медиапланированию Анна Драгунова, которая работает в компании с 2009 года. А на должность директора по медиапланированию назначена Оксана Ступенко, работавшая до этого ведущим стратегом агентства MediaCom Ukraine (входит в GroupM).

Напомним, в мае 2016 года главным исполнительным директором группы «АДВ Украина» стала Елена Кустова, ранее занимавшая должность вице-президента по креативному и маркетинговым сервисам.

Фото: Пресс-служба группы «АДВ Украина»