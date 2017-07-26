ТЕЛЕКРИТИКА

Adobe откажется от Flash Player к 2020 году

Бизнес

Компания Adobe объявила о планах по полной остановке поддержки Flash Player в течение трех лет, сообщает AIN.UA.

Такой срок Adobe определила для того, чтобы игровые, образовательные и видеосайты, которые все еще используют Flash, смогли адаптироваться и перейти на другие форматы. "Мы завершим обновление и распространение Flash Player к концу 2020 года и хотели бы, чтобы создатели контента перевели существующий Flash на новые открытые форматы", – говорят в компании.

Microsoft планирует отключить Flash по дефолту в браузере Edge и Internet Explorer уже к середине 2019 года, полностью убрать из всех версий Windows – до 2020 года. Google также будет поэтапно отключать Flash в следующие два года. Подобные планы и у Mozilla: пользователи браузера смогут пользоваться Flash до 2020 года. Так что 2020 год станет концом для Flash.

Стандарты HTML5 уже поддерживаются во всех современных браузерах.

Напомним, в 2010 году Стив Джобс лишил iPhone поддержки Flash из-за соображений безопасности и экономии ресурса смартфона. Позже блокировать его начали Chrome, Microsoft Edge и Safari.

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