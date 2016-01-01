Абоненты «Воли», «Триолана» и «Ланет» будут с телеканалами

За последний месяц противостояние кабельных операторов и телеканалов достигло пика. Меморандум кабельщиков о единой позиции, пресс-конференции, брифинги, комментарии и устрашающие прогнозы, что с 1 января телезрители увидят «черный экран», а не любимые шоу. Несмотря на то, что медиагруппы заявляли о продвижении в переговорах, интрига держалась до последнего. Но накануне нового года «прорвало».

Первым, в начале этой недели, публично заявил о подписании договора провайдер «Триолан».

30 декабря заявление о достижении компромисса со всеми медиагруппами распространила «ВОЛЯ». Кроме того, по словам директора по маркетингу компании Виктории Цомая, отныне компания совместно с медиахолдингами будет бороться с распространением пиратского контента.

За день до нового года сеть «Ланет» также присоединилась к «договорившимся» и сообщила о компромиссе по всем критическим вопросам (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках, не увязывание условий лицензирования в кабельном ТВ и ОТТ, прочие).

"Мы решили поддержать конкуренцию между крупнейшими медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов", - прокомментировал руководитель «Ланет» Мариан Ивасюк. Среди таких он, в частности, называет каналы «Правда Тут», «English club», «ATR». В тоже время, по его словам, в 2017 году в кабельной сети будут ретранслировать каналы только трех из четырех медиагрупп: «Inter Media Group» не попал в пакет из-за более низких рейтингов телесмотрения.

К слову, именной такой сценарий развития прогнозировал ранее в комментарии «ТК» руководитель провайдера «Триолан» Вадим Сидоренко: "... кому-то провайдеры действительно заплатят, а кого-то, с наибольшей ценой и наименьшим рейтингом, перестанут транслировать".

Сегодня же в «Ланет» уточнили, что по просьбе дистрибьютора группы «Inter Media Group», до 10 января их телеканалы все же продолжат ретранслироваться в сети.

Напомним, в этом году Верховная рада приняла закон, который кардинально изменил взаимоотношения между каналами и провайдерами. Если до сих пор крупнейшие каналы входили в «Универсальную программную услугу» (так называемый «социальный пакет» – самый дешевый пакет каналов у операторов), и стороны не выплачивали друг другу роялти, то с 1 января 2017 года каналы смогут получать отчисления за трансляцию их сигнала в пакетах кабельного ТВ.







