ТЕЛЕКРИТИКА

Абоненты «Воли» больше всего смотрят «1+1», СТБ, ICTV, «Украину» и «Новый канал»

Бизнес

В пятерку самых популярных среди абонентов оператора кабельного телевидения «Воля» телеканалов входят национальные каналы – «1+1», СТБ, ICTV, «Украина» и «Новый канал». Об этом свидетельствуют показатели телесмотрения за первый квартал (январь-март), сообщает пресс-служба компании.

В топ-10 также вошли «Интер», «2+2», К1, ТЕТ и НТН.

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Фото: здесь и далее пресс-служба «Воли»

Кроме национальных, наибольшей популярностью у украинских зрителей пользовались познавательные, информационные и фильмовые каналы, отмечают в «Воле». Среди познавательных лидирует National Geographic с программами о загадочных явлениях природы, достижениях науки и техники, а также серией научно-популярных и документальных фильмов.

Канал «Эспрессо» вышел на первое место в информационном блоке. А собственный телеканал провайдера CINE+ HD, предлагающий зрителям фильмы для семейного просмотра, стал самым популярным среди каналов с фильмопоказом. Также в топ-3 здесь вошлиFOX и AMC (транслирует картины, ставшие классикой, популярные телешоу и сериалы), которые являются мировыми лидерами в сфере развлечений.

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Аналитический отчет «Воли» основывается на данных, получаемых через обратные сигналы оборудования доступа к цифровому телевидению в 20 городах с населением более 50 тыс. человек. При его составлении компания учитывает интересы телезрителей из более 35 тыс. домохозяйств. Всего ее абонентам доступны 157 каналов.

Главное фото: Media.1plus1.ua



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