Абоненты «Воли» больше всего смотрят «1+1», СТБ, ICTV, «Украину» и «Новый канал»

В пятерку самых популярных среди абонентов оператора кабельного телевидения «Воля» телеканалов входят национальные каналы – «1+1», СТБ, ICTV, «Украина» и «Новый канал». Об этом свидетельствуют показатели телесмотрения за первый квартал (январь-март), сообщает пресс-служба компании.

В топ-10 также вошли «Интер», «2+2», К1, ТЕТ и НТН.