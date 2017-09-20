Абоненты «Киевстара» и lifecell получат свободный доступ к сериалам и шоу 1+1 media

Группа 1+1 media начала сотрудничество с операторами мобильной связи «Киевстар» и lifecell, которое предусматривает доступ без тарификации трафика к VOD-платформе 1+1 video в 3G-сетях.

Свободный доступ абоненты операторов получат уже с завтрашнего дня, 30 декабря, в рамках пакетов «Безлим Видео» для «Киевстар», а также «Жара» и «Абсолютная свобода» для lifecell.

"Охват онлайн-площадок 1+1 media в уанете превышает 20%. Люди потребляют все больше контента с мобильных устройств, поэтому нетарифицированный доступ к VOD-сервису 1+1 video – отличная возможность для большого количества украинцев смотреть любимые фильмы и сериалы со смартфонов, не беспокоясь о потраченных мегабайтах", – говорит директор диджитал-направления группы Анна Ткаченко.