Star Media приступила к съемкам «Принципа удовольствия» в Украине

Об этом сообщает ресурс «Медиа Бизнес».

Команда Star Media и режиссер Дариуш Яблонский уже сняли первую сцену фильма в Украине, ведь, по сюжету, события происходят именно здесь. Работа над лентой продлится до конца года, последние съемочные дни пройдут в Киеве.

Восьмисерийный детектив «Принцип удовольствия» расскажет историю о расследовании трех убийств, которые одновременно произошли в трех странах. Следователям предстоит выяснять обстоятельства дела – каждому на своей территории. Однако позже они объединят усилия и станут работать в группе.

Главные роли в ленте исполнят польская актриса Малгожата Бучковська, чешский актер Карел Роден и украинец Сергей Стрельников («Чужая жизнь», «Страсти по Чапаю»). Кроме того в фильме снимутся известный украинский актер Станислав Боклан («Слуга народа»), Даша Плахтий («Стремглав») и обладательница «Золотой Дзиги» за роль в фильме «Гнездо горлицы» Наталья Васько.

Сериал производится кинокомпанией «Apple Film Production» (Польша) совместно с кинокомпанией Star Media (Украина), «Canal+» (Польша) и «Чешским телевидением» (Чешская Республика). Продюсерами сериала выступают Алексей Терентьев, Влад Ряшин, Виолетта Каминская, Изабелла Войчик.

Напомним, «Принцип удовольствия» стал одним из победителей питчинга Министерства культуры и создается при государственной поддержке.

Фото: Pixabay