9 феерических шоу-премьер сентября. Часть 2

«Телекритика» продолжает следить за новыми проектами, которые ключевые телеканалы подготовили к осеннему сезону.

Как мы писали в первой части обзора , в этом сезоне на экраны выйдет около 30 новых проектов. Это достаточно внушительное число, и говорит оно в первую очередь о том, что украинские продакшены усердно стараются удивить зрителей оригинальными подходами, нестандартными решениями и яркими картинками. На что же еще стоит обратить внимание в сентябре?

сентября

«Король десертов» на «1+1»

Когда: в 21:30

Ведущий «Короля десертов» Владимир Остапчук Фото: «1+1»

За этим проектом «Дуся» и мы следили достаточно пристально, предварительно узнав, как проходят съемки , и продегустировав то, чем будут удивлять кулинары в первом сладком телешоу на «1+1». Но, как бы мы не старались, авторы проекта участников программы и их истории по сей день держат в строгом секрете. Члены жури «Короля десертов» лишь намекнули, что в этом году им удалось собрать восемь уникальных кулинаров со всей страны и им точно будет чем удивить даже самых скептичных зрителей.

Пока мы ждем премьеры, которая, по-видимому, будет не менее помпезной, чем презентация проекта, напомним вам немного о команде «Короля десертов».

Выглядит команда так Фото: «1+1»

Судьями проекта нового кулинарого шоу будут –Стефан Вайттинадан (на фото справа), шеф-повар европейских ресторанов, отмеченных звездами Мишлен и пятизвездочного киевского отеля InterContinental, коренной парижанин, который уже 15 лет работает в Киеве. Татьяна Вербицкая – основательница самой авторитетной кондитерской школы в Украине, Киевской международной кулинарной академии, автор книги «Элегантность и духовка». Кирилл Смиян (на фото слева) – бизнесмен и основатель популярной сети именных кондитерских. Согласно формату, в реалити восемь кулинаров будут проходить испытания, соревнуясь в создании зрелищных кондитерских изделий. А ведущим проекта «Король десертов» станет «инспектор "1+1"» Владимир Остапчук. .

сентября

«Гроші» на «1+1»

Когда: в 21:30

Ведущий проекта Александр Дубинский Фото: «1+1»

В прошлом году программу «Гроші» оценили на ура. Об этом свидетельствуют две награды «Телетриумфа», которые в этом году унесли авторы проекта. Первая награда – за лучший проект журналистских расследований, в чем «Плюсам» удалось опередить своего главного конкурента –программу «Схемы» («UA:Перший» и «Радіо Свобода»). Вторая награда ушла ведущему Александру Дубинскому.

Напомним, «Гроші» – спецпроект канала «1+1», который расследует актуальные экономические, финансовые и социальные проблемы страны. На данный момент проекту исполнилось 5 лет.

сентября

«Їмо за 100» на «1+1»

Когда: в 10:00

Есть за 100 гривен нас будет учить ведущий Алексей Душка Фото: «1+1»

«Їмо за 100» – авторский проект Алексея Душки, в котором ведущий и фуд-эксперт научит украинцев готовить изысканные блюда для всей семьи за 100 гривен. Как это возможно, «Плюсы» секреты проекта пока не раскрывают. Но мы-то знаем, что это звучит на грани фантастики, ведь лишь один поход в магазин обходится украинцам в 200 гривен как минимум.

Кажется, гадания в случае «Їмо за 100» не помогут. Поэтому давайте подождем премьеры и увидим все воочию.

10 сентября

«Все буде добре» на СТБ

Когда: в 15:30

Надежда Матвеева возвращается Фото: СТБ

Этот сезон проекта «Все буде добре» станет решающим в истории программы. Напомним, в преддверии весеннего сезона авторы проекта смело заявили о полном ребрендинге шестилетнего проекта о добрых советах. Бессменную Надежду Матвееву дополнили еще тремя ведущими, создав такое себе подобие женского клуба по интересам. Но спустя месяц оказалось, что рейтинги «Все буде добре» от изменений стали не расти, а падать.

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