9 феерических шоу-премьер сентября. Часть 1

Фактически осень еще не началась, а осенний сезон на ТВ гремит во всю. Только на этой неделе на экраны выйдет более 18 премьер телевизионных шоу, больше половины из которых зрители увидят впервые. Среди новинок – интимные разговоры с Олей Фреймут в шоу «Оля» на «Новом канале», обновительное шоу для каждого украинца – «Цієї миті рік потому» и проект, помогающий восстановить отношения в паре, под названием «Ультиматум» на СТБ.
Если вам показалось, что этого вполне достаточно, чтобы не заскучать вечером перед экранами, то наши телевизионные продакшены с вами однозначно не согласятся. Помимо сетки сериальных премьер осени с 1 сентября нас ожидает возвращение легендарного «Х-фактора», «Следствие ведут экстрасенсы» и премьера нового лайфхак-проекта на ICTV.
1
сентября
«Особенности национальной работы» на ICTV
Когда: в 11:45
Откроет сентябрьский сезон 4 сезон тревел-шоу на ICTV под названием «Особенности национальной работы». За два месяца до этого Андрей Зражевский и Олег Шевчук проделали немалую работу, изучив все закоулки и нюансы жизни в Латинской Америке. «"Город Бога" нам и не снился», – шутят авторы проекта, уточняя, что четвертый сезон – самый насыщенный за всю историю проекта.
«Новый сезон отличился рекордным количеством экстремальных ситуаций, преследовавших группу. В Амазонии, 90% жителей которой занимаются нелегальной добычей золота и производством кокаина, съемки пришлось прервать из-за реальной угрозы для жизни – парней обещали убить и закопать в джунглях. В криминальной Мексике ребята то и дело натыкалась на войны местных наркокартелей, рискуя получить шальную пулю или ножом в живот. А в Чили в номер к ведущим заполз ядовитый паук», – вспоминает съемки Андрей Зражевский.
Мужские приключения «заробитчан» на ICTV начнутся с Мексики. После чего ведущие еще успеют ощупать рынки труда и отрасли развлечений в Боливии, Перу, Чили, Аргентине, Эквадоре, Панаме, Коста-Рике и Амазонии.
«Х-фактор» на СТБ
Когда: в 19:00
В этом году «Х-фактора» ожидают многие. Во-первых, конечно же, интересно, чем удивит новый музыкальный продюсер проекта Вадим Лисица, который заменил аборигена СТБ Михаила Сосина. Судьи в девятом сезоне останутся те же – Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник.
Путешественника Андрея Беднякова в роли ведущего тоже решили не менять.
Из нового – в этом сезоне ожидаются небольшие структурные изменения. Так, вместо 8 эпизодов кастинга будет 10, плюс два – из тренировочного лагеря. А вот количество прямых эфиров уменьшат с 8 до 6. Кроме того, победитель «Х-фактора 9» вместо 1 миллиона гривен, как это было всегда, получит профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.
2
сентября
«Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ
Когда: в 19:00
В преддверии 19 сезона «Битвы экстрасенсов» создатели проекта «Следствие ведут экстрасенсы» подготовили для нас премьерные выпуски. Каждое воскресенье, начиная со 2 сентября, зрители будут наблюдать, как разворачиваются события в запутанных мистических историях.
В качестве анонса авторы потусторонних расследований раскрыли несколько тем, в которых будут копаться уже известные нам экстрасенсы. Первая – шокирующее убийство 15-летней девушки на Харьковщине, вторая – смерть малышки Дианы во Львовской области. Еще три истории, которые на СТБ приготовили к осеннему сезону, пока останутся в тайне.
3
сентября
«Прорвемся» на ICTV
Когда: в 20:20
А вот и первая премьера в сентябре. Что такое шоу«Прорвемся» на ICTV, пока понять сложно. Как сообщают на канале, новый проект будет максимально позитивным и полезным. И вот почему:
В последнее время украинцы забыли, что такое стабильность – цены на проезд растут в арифметической прогрессии, как и коммунальные услуги. Благодаря медицинской реформе найти хорошего врача стало сложно, а подобрать детский садик для ребенка в нашей стране легко никогда не было.
В программе «Прорвемся» поет и ведущий ICTV Сергей Смальчук будет доказывать обратное и пытаться всеми способами показать уже отчаявшимся украинцам лайфхаки: как сэкономить на бензине, не покупать бытовую утварь и правильно посещать поликлиники. Про это смотрим 3 сентября.
4
сентября
«Модель ХL» на «1+1»
Когда: 21:30
В начале сентября мы также ждем второй сезон революционного проекта о плюсах на «Плюсах». В отличии от «Топ-модель по-украински», где члены жури, не стесняясь крепких слов, указывают девушкам на их недостатки, судьи и ведущие «Модель ХL» уверяют, что их задача – вселить в девушек уверенность в своей красоте и любовь к своему телу.
Оценивать красавиц будут дизайнер Андре Тан, модель plus-size Татьяна Мацкевич, ведущая Катя Осадчая, а также актер, спортсмен и модель Богдан Юсипчук, который недавно получил титул самого красивого мужчины в мире на международном конкурсе Mister Sea World 2018.
В качестве анонса авторы программы интригуют: якобы многие из участниц находились на грани ухода из проекта, так как не чувствовали в себе сил продолжать. Также один страх поборол в себе Юсипчук. О чем речь – узнаем уже во вторник.