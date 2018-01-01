9 феерических шоу-премьер сентября. Часть 1

«Новый сезон отличился рекордным количеством экстремальных ситуаций, преследовавших группу. В Амазонии, 90% жителей которой занимаются нелегальной добычей золота и производством кокаина, съемки пришлось прервать из-за реальной угрозы для жизни – парней обещали убить и закопать в джунглях. В криминальной Мексике ребята то и дело натыкалась на войны местных наркокартелей, рискуя получить шальную пулю или ножом в живот. А в Чили в номер к ведущим заполз ядовитый паук», – вспоминает съемки Андрей Зражевский.

Мужские приключения «заробитчан» на ICTV начнутся с Мексики. После чего ведущие еще успеют ощупать рынки труда и отрасли развлечений в Боливии, Перу, Чили, Аргентине, Эквадоре, Панаме, Коста-Рике и Амазонии.