85% фотожурналистов являются мужчинами: World Press Photo

Организация World Press Photo опубликовала результаты исследования The State of News Photography, посвященного состоянию современной фотожурналистики. Для него авторы опросили почти 2000 фотографов, участвовавших в конкурсе WPP, из более чем 100 стран, сообщает Bird In Flight.

Информация, собранная организацией, среди прочего включает в себя данные о месте работы фотографов, их зарплатах, а также гендерном соотношении в фотожурналистике.

Так, согласно опросу, 85% фотожурналистов — мужчины. Своей карьерой довольны около 66% опрошенных.

Годовым доходом, превышающим сумму $40 тыс., могут похвастаться только 15% респондентов, 85% зарабатывают меньше этой суммы. Кроме того, почти половина фотожурналистов (46%) являются фрилансерами, около 12% работают в газетах, 9% - в новостных агентствах, по 4% - в фотоагентствах и журналах.