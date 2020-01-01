8 ноября в Киеве состоится Круглый стол «Профессиональные журналистские стандарты во время избирательной кампании»

Как влияют выборы на доверие к СМИ? Как журналисты могут повлиять на собственные политические симпатии? Как защитить свои права в предвыборный период?
Мероприятие будет интересно журналистам, научным сотрудникам, представителям общественных организаций.
Участники дискуссии и международные эксперты:
- Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины;
- Вольфганг Рессманн, руководитель European Youth4Media Network Association, директор регионального медиа-центра Open Channel TV Ludwigshafen (Людвигсгафен, Германия);
- Мкртич Тоноян, заместитель председателя правления Center for Strategic Research (Ереван, Армения);
- Мамука Андгуладзе, профессор Caucasus University (Тбилиси, Грузия).
Дата и место проведения: 8 ноября, 12:00, пресс-центр Национального союза журналистов Украины, ул. Крещатик, 27-а.