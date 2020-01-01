8 ноября в Киеве состоится Круглый стол «Профессиональные журналистские стандарты во время избирательной кампании»

Как влияют выборы на доверие к СМИ? Как журналисты могут повлиять на собственные политические симпатии? Как защитить свои права в предвыборный период?

Мероприятие будет интересно журналистам, научным сотрудникам, представителям общественных организаций. Участники дискуссии и международные эксперты: - Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины; - Вольфганг Рессманн, руководитель European Youth4Media Network Association, директор регионального медиа-центра Open Channel TV Ludwigshafen (Людвигсгафен, Германия); - Мкртич Тоноян, заместитель председателя правления Center for Strategic Research (Ереван, Армения); - Мамука Андгуладзе, профессор Caucasus University (Тбилиси, Грузия). Дата и место проведения: 8 ноября, 12:00, пресс-центр Национального союза журналистов Украины, ул. Крещатик, 27-а.