7–8 ноября в Киеве пройдет конференция #TIM 2018

Организаторы обещают 2 дня нон-стоп тематических и секционных форматов общения по актуальным направлениям телекоммуникаций, медиа и IТ, где участники смогут перенять инновационный опыт, обсудить последние тренды в индустрии – IoT, Smart House, Smart City, Big Data, Virtual Reality, Chat bots, OTТ – и получить информацию и профессиональные рекомендации из «первых уст» от коллег и экспертов.

На различных секция планируется обсуждение законодательных инициатив регуляторов, а также актуальные проблемы рынка. В частности, участники обсудят результаты отключения эфирного аналогового телевидения, вопрос кодирования спутникового сигнала ведущими телегруппами, развитие Pay TV и будущее «Зеонбуда». Кроме того, отдельный модуль будет посвящен телеизмерению.

В фокусе выставочного форума #TIM 2018: Telecom, IT, Media – актуальные тенденции в области телевидения и телекоммуникаций (демонстрация технологических продуктов и решений, повышающих прибыльность бизнеса).

Дата проведения: 7–8 ноября 2018 года.

Место проведения: Киев, РЦ «Ультрамарин», 3 этаж, ул. Василия Липковского, 1А, метро «Вокзальная».

Подробная информация о мероприятии – на сайте.