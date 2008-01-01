7 фактов о The Village в Украине

Акцент на нативную рекламу, тексты на украинском языке и продажа контента в соцсетях.
Договоренности с LAM
В отличие от представительства, которое было в 2012-2013 годах, франшиза – принципиально другой бизнес. Это как сравнить свою машину и такси. Ты вроде и там и там едешь, но в такси – по заданному маршруту, а в своей машине рулишь куда хочешь.
Сейчас у нас свой бизнес, который ограничен лишь некоторыми правилами, и они нам подходят. Например, есть гайды по контенту, которые мы должны выполнять – маркировать любую рекламу, не размещать джинсу и не получать деньги от политических партий.
«Полина — это не Олег Дерипаска. Она, наоборот — поддерживает оппозиционные СМИ в России»
При этом у нас есть доступ к экспертизе холдинга. Мы советуемся в вопросах рекламы – они показывают, как это работает у них, но в вопросах ценообразования мы полностью независимы. Холдинг предоставляет нам также всю техническую сторону проекта – движок сайта, его настройка и запуск. Нам предоставляют софт-сетку, позволяющую удобно работать с редакцией и наполнением издания. Плюс – технологии по созданию спецпроектов, экспертизу, поведенческую историю пользователей на сайте.
Нас критикуют за то, что мы будем платить отчисления российской компании в разгар войны. Но, во-первых, LAM – международная компания. У нас контракт с компанией в Нидерландах, которая отношения к России не имеет. Во-вторых, Полина (совладелец LAM. – Ред.) – это не Олег Дерипаска (прокремлевский российский олигарх. – Ред.). Она, наоборот – поддерживает оппозиционные СМИ в России. А ее семейные отношения – это ее личное дело, и об этом нужно спрашивать Полину, а не нас.
Команда
Мы стартуем в начале марта. Уже сформировали редакцию. Главный редактор – Андрей Баштовой, его заместитель – Марк Ливин, Татьяна Репецкая – коммерческий редактор, два новостийщика, фотограф. И мы еще подбираем администратора, который будет организовывать работу журналистов.
Сейчас они работают над материалами «в стол», получают партнерство с ключевыми поставщиками новостей и пишут маркетинговую стратегию.
Аудитория
У нас есть обязательства перед LAM по показателям прочтения. За этот год мы рассчитываем выйти на 1 млн читателей в месяц, и это абсолютно реально. Сейчас российский The Village читает 300-350 тыс. пользователей из Украины в месяц. Дальше мы понимаем, что у нас будет еще часть киевской аудитории, Львов, Одесса, Харьков, Днепр, плюс города, которые плюс-минус активно развиваются (Каменец-Подольский, Славутич).
Наша целевая аудитория прежняя, просто она успела подрасти – сейчас это 35-40 лет. Поэтому у нас появится рубрика «Дети», где мы будем рассказывать, например, о том, что делать с ребенком, когда он плачет. Еще мы добавим рубрику «Знания», в которой будем писать об интересных лекциях, что происходит в образовании. The Village это все то, что происходит в городе в принципе. Например, если перекрыт Хрещатик, то изначально мы говорим, что его закрыли, потом пишем, кто его перекрыл и почему. В таком порядке. Это суть издания. Мы показываем жизнь города изнутри.
Контент и социальные сети
Тексты будут выходить исключительно на украинском языке, на русском воспроизводиться не будут. У нас будет собственный домен the-village.com.ua. Абсолютно отдельный от всех «вилладжей», которые будут существовать в мире.
Кроме того, нам передадут аккаунты, которые раньше были у киевского The Village. Буквально с первых дней мы начнем активную работу с соцсетями. У нас этот пункт закрывает Марк Ливин, по некоторым авторитетным мнениям, Андрей Баштовой тоже хороший специалист в этом деле. Поэтому мы очень быстро раскачаем наши группы в Facebook, «Вконтакте», Instagram и Twitter.
Заработок
Все коммерческие возможности The Village будет продавать новая студия нативной рекламы Zdatni. Также мы хотим полноценно интегрировать соцсети в продажи. Пока это на уровне прототипов, но с некоторыми нашими клиентами мы уже обсуждаем, как это может выглядеть.
В плюс мы планируем выйти уже в первые месяцы работы. Мы не ожидаем периода ознакомления рынка с изданием. Про The Village все знают, и то количество запросов от рекламодателей, которое мы уже получили, оправдывает наши ожидания. Более того, у нас есть опция для рекламодателя, где он может выступить спонсором запуска издания. Интерес к этому есть, и мы сейчас ведем переговоры.
«The Village рассказывает, почему лента эскалатора движется быстрее, чем эскалатор. Это волновало меня лет 20, и об этом никто больше не пишет»
Мы не случайные люди в спецпроектах и продаем их с 2008 года. То, что нам показывает рынок и накопленные знания, тенденции ребят из Look At Media, позволяет говорить, что у нас сейчас будет бум. Другой вопрос, что сегодня сайты из-за экономической ситуации в стране продают нативную рекламу за пару тысяч гривен, а у нас один нативный пост будет стоит порядка 25-30 тыс. грн.
Неоднократно слышу вопрос о том, что я – глава рекламного агенства «Апрель-медиа» и якобы буду заинтересован в том, чтобы завлекать рекламодателей для The Village, из-за чего пострадают другие издания. Но здесь нет конфликта интересов. Сейчас, покупая рекламу, клиент ориентируется на определенную аудиторию пользователей, и если ему нужно взять больше мужчин, он покупает у нас VC.ru, если ему нужна более молодая, урбанистическая аудитория, он заходит на «Платформу», если нужен лайфстайл сити-гайд, он покупает The Village или «БЖ».
Конкуренты
Нельзя сказать, что мы будем конкурировать с «БЖ», «Платформой» или другими изданиями. The Village – это сити-гайд, который, например, рассказывает, почему лента эскалатора движется быстрее, чем эскалатор. Это волновало меня лет 20, я не мог понять почему. Об этом никто не пишет.
Проблема других изданий в том, что у них не такой бренд, нет достаточной квалификации для создания хорошего нативного контента, нет сильных продажников. Многие думают, что достаточно запустить крутой сайт, хорошо отписать и все. Нет, так не происходит.
«Если завтра будет снова какой-то непонятный виток в экономике, издание может закрыться. Но сейчас это маловероятно»
Для бренд-менеджера нативный материал не заканчивается на том, как написали – хорошо или плохо. Он потом смотрит статистику – сколько людей прочитали, какая целевая аудитория, кто прочитал, откуда пришли эти люди, как долго они просидели на этой странице, дочитали ли они ее до конца, сколько раз ее расшерили. Он видит нативный материал не в буквах, а в цифрах. Мало кто на рынке может это делать, поэтому у многих ребят не получается. К тому же, им мало платят и они не могут дорого продать, потому что приходят и говорят: "Дайте 30 тыс. грн", но не могут объяснить, за что, и соглашаются в итоге на пять.
Будущее
Мы сначала заходим в Киев. Очень быстро переедем во Львов и Одессу, а дальше – по событиям в Днепре и Харькове. У нас в планах есть открытие представительства в регионах.
Но на самом деле никто не может ничего гарантировать в будущем. Если завтра будет снова какой-то непонятный виток в экономике, издание может закрыться. Но в тех условиях, которые есть сейчас, есть очень небольшая вероятность того, что редакция не сможет существовать.