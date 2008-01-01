7 фактов о The Village в Украине

В отличие от представительства, которое было в 2012-2013 годах, франшиза – принципиально другой бизнес. Это как сравнить свою машину и такси. Ты вроде и там и там едешь, но в такси – по заданному маршруту, а в своей машине рулишь куда хочешь.

Сейчас у нас свой бизнес, который ограничен лишь некоторыми правилами, и они нам подходят. Например, есть гайды по контенту, которые мы должны выполнять – маркировать любую рекламу, не размещать джинсу и не получать деньги от политических партий.