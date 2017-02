7 фактов о The Village в Украине

В начале февраля стало известно , что издание The Village снова запускается в Киеве, но теперь будет работать по франшизе. Права на нее купило рекламное агентство-партнер холдинга Look At Media (LAM) «Апрель-медиа». «Телекритика» поговорила с главой агентства Николаем Балабаном о том, как будет работать издание, когда планируют выйти в плюс и почему нельзя говорить о возрождении The Village.