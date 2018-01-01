69 патриотических фильмов получат поддержку государства

Все фильмы из утвержденного Кабмином перечня являются лентами “патриотической направленности”. В июне Минкульт провел первый этап конкурса на государственную финансовую поддержку подобных картин, получив более 200 заявок, 99 из которых прошли во второй этап.

Государство выделило Минкульту 500 млн грн на финансирование победителей конкурса.

Как сообщает “Интерфакс-Украина” в список вошло 30 игровых фильмов, 30 неигровых и 9 анимационных. Среди них - “Киборги”, “Тарас Шевченко: Первый Самурай”, “Роксолана”, “Рейнджер”, “Сковорода” и другие.

В июне "Телекритика" писала о том, кто принял участие в конкурсе фильмов на соискание госфинансирования.