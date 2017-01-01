5 мифов о голубых экранах: стоит ли покупать телевизор?

1.Просмотр телевизора = испорченное зрение. Когда зарождался этот миф, электронно-лучевые трубки, которые использовались в процессе производства телевизоров, действительно могли оказать пагубное влияние на здоровье зрителей. Они в прямом смысле атаковали сетчатку глаза потоком электронов и провоцировали различные заболевания. Современные же LCD-телевизоры совершенно безопасны - вред от их просмотра равен нулю благодаря светодиодной подсветке LED.

2. Чем меньше диагональ - тем безопаснее просмотр. В этом мифе рационального зерна нет. От размеров экрана во многом зависят визуальные ощущения зрителя, но не его физическое здоровье. Количество дюймов в мониторе - это, скорее, вопрос удобства, а не безопасности. По ссылке https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/ можно выбрать телевизор с любой диагональю - от минимальных 15 до баснословных 100 дюймов.

3. Современный телевизор - слишком дорогое удовольствие. Эта теория не дает покоя многим любителям сериалов, фильмов, развлекательных передач и скетч-шоу. На самом деле, популярные производители предлагают вниманию потребителей настолько широкий ассортимент телевизоров, что выбрать модель себе по карману может каждый желающий.

4. Телевизоры излучают радиацию. Наивно полагать, что эта теория правдива - даже десятки лет назад она была, по большому счету голословной. Современные технологии и вовсе полностью перечеркивают этот миф - ни жидкокристаллические, ни плазменные, ни LED-телевизоры не выбрасывают в окружающую среду веществ, которые действительно оказывали бы на нее негативное влияние.

5. Дети не должны смотреть телевизор. Агрессия и жестокость, которую якобы порождает просмотр популярных телепередач, имеет гораздо более плодотворную почву в сети Интернет. Чтобы избежать проблем с нервной системой ребенка, не стоит ограничивать доступ к средствам массовой информации - достаточно просто разделять его интересы и контролировать качество получаемого контента.

Хотите купить телевизор, но не знаете, принесет ли это приобретение пользу? Мифы, теории и предположения не дают вам покоя? Надеемся, эта статья поможет отбросить все стереотипы, взвесить “За” и “Против” и все-таки сделать правильный выбор.