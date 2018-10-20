5 лет на пути к (не)свободе слова

Де-юре с тех пор подавляющее большинство собственников СМК остаются бессменными и косвенно либо опосредованно служат правящей власти. Про «эффективность» пертурбаций в СМК в 2013 году говорит статистика. По данным VoxUkraine, с 2014 по 2016 год статьи с критикой Петра Порошенко составляли всего 1-2% от всего журналистского контента. «К примеру, в первый год президентства Барака Обамы подобное исследование установило 52% критических материалов о деятельности Белого дома в США», – пишут журналисты.

С тех пор ситуация на медиарынке особо не поменялась, а отчасти даже усугубилась в преддверии выборов. В желании монополизировать медиапространство нынешняя власть повторяет ошибки предыдущей.

К примеру, в конце августа 2016-го на частотах телеканала «Тонис», который связывали с Александром Януковичем, начинает работу телеканал «Прямой», который ныне тесно связывают с окружением Петра Порошенко. Летом этого года стало известно о желании холдинга обзавестись разговорной радиостанцией «Прямой FM». Осенью прошлого года нардеп Андрей Деркач продает «Радио Эра» гендиректору Dragon Capital Томашу Фиале, после чего в пресс-релизе заявляет, что продать радиостанцию его заставила нынешняя власть из-за нежелания сотрудничать с ней. К слову, вещатель перезапустился весной этого года под названием «Радио НВ».

Также в конце лета этого года в медиасреде поговаривали о покупке трех ключевых новостных каналов («112 Украина», NewsOne и Zik) оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого украинские журналисты не раз ловили на пророссийских высказываниях. Несмотря на то что расследование «Радіо Свободи» доказало связь политика и «112 Украина», сам Медведчук факт покупки каналов опровергает и утверждает, что смена руководства на двух («112 Украина» и NewsOne) оппозиционных СМИ за полгода до выборов – не что иное, как обыкновенное совпадение. Уже осенью этого года Верховная рада принимает постановление, в котором просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к телеканалам, но разговоры о закрытии вещателей пока ни к чему пока не привели. Именно эти события заставили медиаобщественность предположить, что неугодные каналы пошли на уступки правящей власти. Хотя подобные слухи пока не имеют подтверждения.