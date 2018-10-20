5 лет на пути к (не)свободе слова

«Независимые средства массовой информации – залог демократического общества» – во время Майдана это утверждение не раз звучало из уст евроинтеграторов. Тогда журналисты были уверены, что хуже давления на свободу слова, чем во времена правления Януковича, украинская журналистика не видела. Что изменилось за эти 5 лет и стала ли украинская журналистика свободней – разбиралась «Телекритика».
2012 год в истории украинской журналистики запомнится годом «несвободы слова». Тогда издание «Телекритика» совместно с движением «Стоп цензуре», Институтом массовой информации, Национальным союзом журналистов Украины, Независимым медиа-профсоюзом Украины, Институтом медиаправа, организацией «Интерньюс-Украина» при поддержке международной правозащитной организации «Репортеры без границ» подготовили совместное заявление о состоянии свободы слова в Украине в 2012 году.
По мнению медийщиков, именно в этом году было зафиксировано рекордное количество нарушений прав журналистов за последние 10 лет. В частности, 80 случаев агрессивного поведения в отношении журналистов (нападение, применение физической силы), 18 случаев угроз, в общем – почти 300 случаев нарушений и разнообразного давления на работников прессы. Если же сравнивать данные 2012 года с предыдущим 2011, то количество случаев агрессивного поведения с журналистами возросло в два раза, а общее количество нарушений – в три.
2012 году удалось переплюнуть даже предыдущий антирекорд, зафиксированный в 2004 году, в преддверии Оранжевой революции. Поэтому, выходя на центральную площадь в Киеве осенью 2013 года, журналисты требовали не только создания долгожданного общественного вещателя, проект которого власть мусолила еще с 1997-го, но и раскрытия данных о финальных бенефициаров медиаканалов, улучшения условий труда для работников медиа и искоренения цензуры в СМК. Спустя 5 лет единственным успехом на поприще либерализации медиа можно назвать разве что закон «Об Общественном телевидении и радиовещании», который наконец-то приняли 17 апреля 2014 года.
19 января 2017 года была зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украина (НОТУ), которая объединила почти все государственные медиа (общенациональные телеканалы «Перший» и «Культура», 25 областных вещателей и три общенациональные радиостанции «Украинское радио», «Проминь» и «Культура»). Несмотря на надежды, возлагаемые на НОТУ журналистами, общественный вещатель отчасти себя не оправдал. НОТУ погрязла в реорганизационных процессах, отодвинув контент на второе место. Не сошлись там взглядами и с правящей партией. Из-за критики в свой адрес и общего недовольства работой общественных вещателей государство в этом году выделило только половину запланированных дотаций.
А если обратиться к статистике нарушений прав журналистов после Революции Достоинства, то картина для украинской журналистики вырисовывается не самая радужная. Так, по данным ИМИ, в 2014 году было зафиксировано 995 случаев нарушений свободы слова в стране, в 2015 – 310, в 2016 – 264, в 2017 – 274. По состоянию на октябрь 2018 – 202.
Есть ли в Украине свобода слова? На этот вопрос украинцы, как правило, отвечают 50 на 50, что подтвердил социологический опрос, представленный Киевским международным институтом социологии летом этого года. По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, лучший показатель свободы слова по социологическим опросам был в 2009 году, в последний год правления Ющенко. Тогда 67% украинцев были уверены в том, что свобода слова в стране есть. С того времени этот процент все уменьшается. Главной причиной несвободы слова в стране граждане традиционно называют влияние собственников СМИ на журналистов. И в этом есть резон.
Одним из ключевых событий, которое свидетельствует о несвободе слова в стране после Революции Достоинства, стало убийство журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета 20 июля 2016 года.
Осенью этого же года журналисты УП обратились к президенту Украины и правоохранительным органам с просьбой установить факты прослушивания и слежки за ними и остановить препятствование журналистской деятельности. Согласно заявлению, за полгода до убийства Павла Шеремета за некоторыми журналистами издания велась слежка. По данным источника УП в правоохранительных органах, следили сотрудники СБУ по просьбе Администрации президента.
Для Генеральной прокуратуры подобные обращения не в новинку. Так, в 2017 году было открыто 149 дел по статьям препятствования журналистской деятельности, из них только 14 были переданы в суды. В большинстве случаев противниками объективной информации становились политики либо бизнесмены. Ведь де-юре именно им принадлежит 75% украинских медиа. Оставшаяся часть находится в государственной собственности, меньше процента – общественные СМК.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос стоит вернуться в начало 2013 года, за девять месяцев до того, как в Украине началась Революция Достоинства. Именно этот год отличился рекордным за всю историю независимости количеством купли-продажи медиаактивов, массовым созданием новых СМК и повальными увольнениями журналистов.
Самая глобальная сделка года состоялась в апреле 2013 года. Тогда еще внефракционный депутат Петр Порошенко продал свою долю в журнале «Корреспондент», сайте korrespondent.net и радиостанции «Наше радио», таким образом покинув холдингUnited Media Holding (UMH). В июне становится известно, что владелец холдинга Борис Ложкин (в 2014–2016 годах глава Администрации президента) продал 98% акций UMH олигарху Сергею Курченко. Стоимость сделки официально озвучена не была. Но, по подсчетам Forbes, UMH обошелся Курченко в свыше 365 млн долларов.
Как мы помним, спустя полгода после этой сделки, весной 2014 года, на Курченко и его менеджеров открывают 7 уголовных дел. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 182 млн гривен, разворовывании и легализации средств в размере 800 млн гривен, фиктивном предпринимательстве и даже в подготовке плана государственного переворота. В 2017 году, уже будучи за границей, Сергей Курченко заявил, что купил UMH у Петра Порошенко и в результате сделки продавец не уплатил налоги, которые позже приписали бизнесмену.
В феврале 2013 года, имеющий связи с тогдашней оппозицией, олигарх Дмитрий Фирташ купил часть компании Inter Media Group Limited («Интер», «Интер+», К1, К2, «Мега», НТН, «Пиксель», «Enter-фильм» и Zoom), которая до этого принадлежала бывшему главе СБУ Валерию Хорошковскому. Сумма сделки, по предварительным данным, составила 2,5 млрд долларов. Как обстоят дела на канале после 2014 года, можно узнать в статье:
17 июня 2013 года у издания «Фокус» меняется руководство. ГруппаUkrainian Marketing Group (UMG) и фактический владелец издания миллиардер Геннадий Боголюбов продают «Фокус» одесским бизнесменам, близким к окружению Петра Порошенко, – Борису Кауфману и Александру Грановскому.
В июне 2013 года холдинг «Мультимедиа-инвест групп», возглавляемый Игорем Гужвой, покупает телеканал UBR. В том же году по инициативе Гужвы появляются газета «Вести» и «Вести. Репортер», в марте 2014 года – «Радио Вести». В том же году в редакции «Вестей», которая изначально придерживалась оппозиционных взглядов, начинаются первые обыски. Игоря Гужву подозревают в неуплате налогов, фиктивном предпринимательстве, отмывании средств и поддержке российской пропаганды.
В 2015 году Гужва покинул «Медиа-холдинг Вести-Украина» и вскоре открыл еще одно оппозиционное к власти издание «Страна.ua». После ухода Гужвы, по данным «Украинской правды», на «Вестях» сложилось «одобрительное» отношение к власти, а обыски прекратились вплоть до 2017 года. Тогда Нацсовет не продлил «Радио Вести» вещательные лицензии, якобы из-за непрозрачной структуры собственности. Спустя пару месяцев, 22 мая 2017 года, прошли первые обыски в редакции сайта «Страна.ua», где и арестовали Игоря Гужву. 14 июля обыски проходят на «Вестях». В сентябре 2017 года против создателя «Медиа-холдинг Вести-Украина» открыли пять уголовных дел, 1 октября этого года Гужве дали политическое убежище в Австрии.
В первую очередь после смены собственников во многих СМК изменилась редакционная политика, что привело к тому, что журналисты стали массово покидать их из-за несогласия с политикой новых владельцев. К примеру, весной 2013 года более 30 журналистов из-за смены руководства покинули телеканал «ТВі». Повальные увольнения произошли вскоре на НТКУ, «Черноморской ТРК», радиостанции «Львівська хвиля», сайтах «Обком», УНІАН, «Кореспондент.net», изданиях «Сегодня» и Forbes.
Де-юре с тех пор подавляющее большинство собственников СМК остаются бессменными и косвенно либо опосредованно служат правящей власти. Про «эффективность» пертурбаций в СМК в 2013 году говорит статистика. По данным VoxUkraine, с 2014 по 2016 год статьи с критикой Петра Порошенко составляли всего 1-2% от всего журналистского контента. «К примеру, в первый год президентства Барака Обамы подобное исследование установило 52% критических материалов о деятельности Белого дома в США», – пишут журналисты.
С тех пор ситуация на медиарынке особо не поменялась, а отчасти даже усугубилась в преддверии выборов. В желании монополизировать медиапространство нынешняя власть повторяет ошибки предыдущей.
К примеру, в конце августа 2016-го на частотах телеканала «Тонис», который связывали с Александром Януковичем, начинает работу телеканал «Прямой», который ныне тесно связывают с окружением Петра Порошенко. Летом этого года стало известно о желании холдинга обзавестись разговорной радиостанцией «Прямой FM». Осенью прошлого года нардеп Андрей Деркач продает «Радио Эра» гендиректору Dragon Capital Томашу Фиале, после чего в пресс-релизе заявляет, что продать радиостанцию его заставила нынешняя власть из-за нежелания сотрудничать с ней. К слову, вещатель перезапустился весной этого года под названием «Радио НВ».
Также в конце лета этого года в медиасреде поговаривали о покупке трех ключевых новостных каналов («112 Украина», NewsOne и Zik) оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого украинские журналисты не раз ловили на пророссийских высказываниях. Несмотря на то что расследование «Радіо Свободи» доказало связь политика и «112 Украина», сам Медведчук факт покупки каналов опровергает и утверждает, что смена руководства на двух («112 Украина» и NewsOne) оппозиционных СМИ за полгода до выборов – не что иное, как обыкновенное совпадение. Уже осенью этого года Верховная рада принимает постановление, в котором просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к телеканалам, но разговоры о закрытии вещателей пока ни к чему пока не привели. Именно эти события заставили медиаобщественность предположить, что неугодные каналы пошли на уступки правящей власти. Хотя подобные слухи пока не имеют подтверждения.
Согласно ряду социологических опросов в 2013–2014 годах, украинцы считали, что самой свободной для высказываний площадкой является интернет. После начала АТО всемирная паутина была признана правительством самым опасным источником распространения фейков и кремлевской пропаганды, а поэтому доступ к некоторым ресурсам должен быть ограничен рядом законодательных актов. Ими стали два указа, подписанных Петром Порошенко, которыми президент ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины – «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации» и «О Доктрине информационной безопасности Украины» от 16 и 25 февраля 2017 года соответственно.
Основной целью этих документов было выявление и противодействие российской пропаганде в условиях гибридной войны. Но фактически эти указы узаконили механизм блокировки и удаления интернет-контента, который якобы угрожает государственному суверенитету, пропагандирует «вражескую» идеологию либо, к примеру, распространяет коммунистическую или национал-социалистическую символику.
Вскоре из-под президентского пера выходят еще два указа, от 28 апреля 2017 года и от 2 мая 2017 года, – «О введении (и отмене) персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Их последствие – блокировка в Украине двух крупных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру», а также ограничение трансляции более 76 российских телеканалов и запрет на показ свыше 580 кинолент с участием российских звезд.
Вышеперечисленные указы президента Петра Порошенко раскритиковали эксперты международной правозащитной организации Amnesty International и Интернет-ассоциации Украины. По мнению экспертов, подобный контроль над информацией в сети является не чем иным, как государственной цензурой, которая в демократическом обществе неприемлема.
В начале 2018 года тему интернет-цензуры подняли снова. 27 февраля 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации согласовала проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений Конвенции о киберпреступности», подготовленный Национальной полицией.
В нем предлагалось два варианта, как можно обязать интернет-провайдеров блокировать веб-сайты: по решению следственного судьи либо просто по предписанию государственных структур, к примеру СБУ или Министерства информационной политики. Эксперты и правозащитники, изучив вдоль и поперек Конвенцию, не нашли ни одного пункта, который бы разрешал блокировать сайты по желанию определенных лиц, и назвали инициативу Нацполиции «прямым нарушением прав человека в правовом государстве».
Скандальная инициатива №6688 «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере» практически один в один повторяла предложение Национальной полиции. Согласно законопроекту №6688, не дожидаясь решения суда, государственные органы контроля могли блокировать СМК на 48 часов в случае выявления в текстах журналистов, к примеру, призывов к эскалации военного конфликта, привлечения внимания к террористам или сепаратистам. Подобную инициативу яро встретили в Интернет-ассоциации, проект не поддержали в Комитете ВР по свободе слова и информационной политике – результатом массового недовольства общественности стало то, что в июле этого года законопроект №6688 так и не был внесен в повестку дня Верховной рады. Зато он запомнится вот таким хештегом, который запустил спикер Украинского киберальянса Шон Таунсенд:
В то же время, именно эти действия государства по ограничению доступа украинцев к информации в сети легли в основу ежегодного отчета Freedom on the Net 2018, подготовленного международной организацией Freedom House. Согласно отчету, за последние семь лет доступность информации в сети для украинцев перешла из статуса «свободный» в «частично свободный». В этом году, к слову, в рейтинге стран положение Украины осталось на уровне предыдущего года – 45 баллов из 100 возможных (0 – максимальная свобода, 100 – минимальная).
Означает ли это, что в Украине журналистика стала свободней? Сомнительно. Ведь подобные международные исследования свободы слова основаны на анонимных и субъективных оценках национальных журналистов и медиаэкспертов. А о реальной свободе слова говорят следующие факты – блокировка работы телеканалов NewsOne и Zik праворадикальными активистами, поджег телеканала «Интер» и постановление Верховной рады о запрете оппозиционных «112 Украина» и NewsOne.