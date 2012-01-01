44% украинских печатных изданий за год нарастили охват: Kantar TNS

Охват печатной прессы в нашей стране стабилизировался как в целом по категории, так и по отдельным изданиям. Об этом свидетельствует исследование компании Kantar TNS – MMI (данные последней волны MMI 2016/3+4*).

По сравнению с аналогичной волной прошлого года (MMI 2015/3+4) зафиксирован даже незначительный (2,9%) рост охвата аудитории одного номера.

В последней волне MMI приняло участие 64 издания, из них почти половина (44%) продемонстрировали рост годового охвата аудитории. Примерно такая же часть (45%) участников исследования, наоборот, показала снижение этого показателя.

По мнению генерального директора медиакомпании «Бурда Украина», два медиабренда которой показали рост охватов (журнал «Добрые советы» – на 17,3%, а «Отдохни» – на 10,9%), Андрея Вдовиченко, одной из причин такой тенденции является то, что произошла адаптация читателей к новому уровню цен на потребительском рынке в целом и на прессу в частности.

"Во-вторых, и мы, и другие основные игроки рынка смогли удержать цены на свою продукцию. При этом для нас приоритетным остается качество контента, что в состоянии оценить читатель. За счет этого удалось не только стабилизировать продажи, но и даже заинтересовать часть аудитории покупать чаще", – говорит он.