«2+2» запускает юмористическое скетч-шоу с актерами из «Большой разницы по-украински»

На телеканале «2+2» 17 апреля стартует премьера юмористического скетч-шоу «Он, Она и телевизор» с Инной Приходько и Назаром Заднипровским, сообщает пресс-служба канала.

"«Он» – Богдан (Назар Заднипровский) и «Она» – Яна (Инна Приходько) – современные супруги с прекрасным чувством юмора, которые любят по-доброму подшучивать друг над другом, а также, удобно устроившись на семейном диване, вместе смотреть по телевизору разные веселые истории", - рассказывают на канале.

Каждому телесюжету предшествуют короткие «семейные» скетчи: комичные ситуации в жизни персонажей возникают вокруг различных бытовых мелочей, обычных жизненных событий, желаний и потребностей, например поиски пульта, забытый пароль к компьютеру, уборка грязных носков, получение женой водительских прав или планирование дня рождения.

Программа будет выходить на телеканале с понедельника по четверг в 23:00.