«2+2» запускает расследовательский проект «Нишпорки» с Каролиной Ашион

На телеканале «2+2» с 28 марта начнет выходить новый проект социальных расследований «Нишпорки». Вести его будет телеведущая Каролина Ашион.

Как сообщает пресс-служба канала, программа будет выходить по вторникам в 18:00. Внимание в ней будет сосредоточено на "извечных человеческих пороках и слабостях и тех, кто делает на них бизнес". Среди тем - детское порно, наркотики, доведение до самоубийства, интернет-зависимость и др.

"Чтобы показать, кто и как паразитирует на человеческих грехах, кто прикрывает порочный бизнес, о каких масштабах преступных доходов идет речь, журналисты «2+2» будут работать под прикрытием в наркопритонах, вступать в «группы смерти», вербовать агентов среди проституток, использовать скрытую съемку, прослушивание и другие методы тайного слежения", - рассказывают на канале.

В первом выпуске «Нишпорок» зрители узнают, как работает механизм доведения до самоубийства в группе «Синие киты» и кто зарабатывает деньги на смерти подростков.

"Явления, о которых будут говорить «Нишпорки», не новы. Но если их и обсуждают в обществе, то, как правило, большинство людей считают, что с ними и их родными такое никогда не произойдет. Мы же покажем, что опасность значительно ближе, чем кажется", – говорит Ашион.

Фото: Facebook Каролины Ашион